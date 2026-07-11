У Києві різко подорожчає проїзд: скільки коштуватиме одна поїздка

Із 15 липня у Києві запровадять нові тарифи на проїзд у комунальному транспорті. Вартість разової поїздки становитиме 30 гривень.

Про це повідомили в КМДА.

Скільки коштуватиме проїзд у Києві?

З 15 липня у столиці набудуть чинності нові тарифи на проїзд у комунальному транспорті.

Вартість однієї поїздки становитиме 30 гривень, водночас для пасажирів, які регулярно користуються транспортом, запровадять систему знижок залежно від кількості придбаних поїздок, а саме:

1 – 9 поїздок – 30 гривень за поїздку;

10 – 19 поїздок – 28,90 гривні;

20 – 29 – 27,80 гривні;

30 – 39 – 26,60 гривні;

40 – 49 – 25,50 гривні;

50 поїздок – 25 гривні.

Доступні й місячні проїзні. Залежно від їх виду вартість однієї поїздки становитиме близько 23,3 – 23,6 гривні,

– зазначили у КМДА.

У КМДА наголосили, що пільги на проїзд для студентів та школярів у Києві залишаться чинними. Студенти й надалі сплачуватимуть половину вартості місячного проїзного, а учні безкоштовно користуватимуться транспортом протягом навчального року.

Орієнтовно з 1 серпня у столиці також планують запровадити пересадковий квиток за 60 гривень. Він дасть змогу необмежено пересідати між усіма видами комунального транспорту протягом 90 хвилин.

Поїздки, придбані на транспортну картку до 14 липня, можна буде використати до 14 вересня 2026 року. Невикористані поїздки не анулюють, а їхню вартість зарахують на баланс картки.

Також у Києві збережуть пільговий проїзд для всіх категорій громадян, які мають на нього право.

У КМДА раніше заявляли, що розрахували економічно обґрунтовану вартість однієї поїздки на основі фінансових показників транспортних підприємств за минулий рік.

Вона містить у собі зростання вартості електроенергії, пального, зарплат працівників та інших виробничих витрат. Новий тариф діятиме у всіх громадських видах транспорту: в метро, автобусах, тролейбусах трамваях та фунікулері.