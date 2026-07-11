Об этом сообщили в КГГА.

Сколько будет стоить проезд в Киеве?

С 15 июля в столице вступят в силу новые тарифы на проезд в общественном транспорте.

Стоимость одной поездки составит 30 гривен, при этом для пассажиров, регулярно пользующихся транспортом, введут систему скидок в зависимости от количества приобретенных поездок, а именно:

1–9 поездок – 30 гривен за поездку;

10–19 поездок – 28,90 гривны;

20–29 – 27,80 гривны;

30–39 – 26,60 гривны;

40–49 – 25,50 гривны;

50 поездок – 25 гривен.

Доступны также месячные проездные. В зависимости от их вида стоимость одной поездки составит около 23,3 – 23,6 гривны,

– отметили в КГГА.

В КГГА подчеркнули, что льготы на проезд для студентов и школьников в Киеве останутся в силе. Студенты и в дальнейшем будут оплачивать половину стоимости месячного проездного, а школьники будут бесплатно пользоваться транспортом в течение учебного года.

Ориентировочно с 1 августа в столице также планируют ввести пересадочный билет за 60 гривен. Он позволит неограниченно пересаживаться между всеми видами общественного транспорта в течение 90 минут.

Поездки, приобретенные на транспортную карту до 14 июля, можно будет использовать до 14 сентября 2026 года. Неиспользованные поездки не аннулируются, а их стоимость зачисляется на баланс карты.

Также в Киеве сохранят льготный проезд для всех категорий граждан, имеющих на него право.

В КГГА ранее заявляли, что рассчитали экономически обоснованную стоимость одной поездки на основе финансовых показателей транспортных предприятий за прошлый год.

Она учитывает рост стоимости электроэнергии, топлива, заработной платы работников и других производственных расходов. Новый тариф будет действовать во всех видах общественного транспорта: в метро, автобусах, троллейбусах, трамваях и на фуникулере.