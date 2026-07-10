Соответствующее распоряжение размещено на сайте КГГА.

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Что известно об указе?

Ранее в КГГА заявляли, что рассчитали экономически обоснованную стоимость одной поездки – 30 гривен. Ее рассчитали на основе финансовых показателей транспортных предприятий за прошлый год.

Она включает в себя рост стоимости электроэнергии, топлива, зарплат работников и других производственных расходов. По подсчетам транспортных предприятий, якобы экономически обоснованный тариф в метро превышает 64 грн, а в наземном транспорте – более 44 грн.

Новый тариф будет действовать во всех видах общественного транспорта: в метро, автобусах, троллейбусах, трамваях и на фуникулере. С 15 июля при пополнении транспортной карты стоимость одной поездки будет корректироваться в зависимости от количества купленных билетов;

1–9 поездок – 30 гривен;

10–19 – 28,90 гривен;

20–29 – 27,80 гривен;

30–39 – 26,60 гривен;

40–49 – 25,50 гривен;

50 поездок – 25 грн.

Также с 1 августа введут билет с неограниченным количеством пересадок в течение 90 минут. Он будет стоить 60 гривен. Льготы для студентов и школьников обещают сохранить.

Поездки, приобретенные до 14 июля, будут действительны в течение месяца. После 14 сентября неиспользованный остаток на транспортной карте будет переведен в денежный эквивалент.



Цены на месячный проездной / Скриншот из документа КГГА

Поднятие цен на общественный транспорт в столице

Ранее в Департаменте транспортной инфраструктуры опровергли информацию о возможной отсрочке повышения тарифа. По словам представителей ведомства, проект будет проходить все необходимые этапы согласования, а изменение ранее озвученных планов не предусматривается.

Вокруг повышения стоимости проезда шла дискуссия. В частности, депутат Киевсовета Андрей Витренко заявлял, что для родины из трех человек такое решение может означать дополнительные расходы до 35 тысяч гривен в год, в то время как в других городах, в частности в Харькове, местные власти декларируют намерение и дальше сохранять бесплатный проезд в общественном транспорте.