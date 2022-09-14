Прожитковий мінімум у 2023 році: як зміняться пенсії та інші соцвиплати

14 вересня 2022 , 14:02
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Рада прийняла бюджет на наступний рік, а отже українці вже можуть дізнатись, як зміниться розмір соцвиплат. Зауважимо, що у бюджет-2023 він зазнав деяких змін.

Прожитковий мінімум у 2022 році

Традиційно прожитковий мінімум зростав двічі: з 1 січня та 1 липня, однак бюджеті на наступний рік передбачене лише одне зростання. 1 січня прожитковий мінімум складатиме 2 589 гривень на одну особу

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Прожитковий мінімум для різних категорій з 1 січня 2022 року

  • для дітей віком до 6 років – 2 272 гривні;
  • для дітей від 6 до 18 років  – 2 833 гривні;
  • для тих, хто втратив працездатність – 2 093 гривні;
  • для працездатних осіб – 2 684 гривні. 

Соцвиплати

До прожиткового мінімуму прив'язано більшість соцвиплат від держави. Їх розрахунок залежить від прожиткового для різних категорій. Тож з 1 січня соцвиплати виглядатимуть наступним чином:   

Допомога малозабезпеченим сім'ям

Допомога малозабезпеченим сім'ям теж різниться. Відповідно до 9 статті бюджету вона становить конкретний відсоток від прожиткового мінімуму для кожної категорії. 

  • Для дітей до 6 років – 2 953,6 гривні (130% від прожиткового мінімуму відповідної категорії).
  • Для дітей від 6 до 18 років – 3 689,4 гривні (130%).
  • Для працездатних осіб – 1 207,8 гривні (45%). 
  • Для осіб які втратили працездатність, або з інвалідністю – 2 093 гривень (100%). 

Як зміняться пенсії 

Мінімальна пенсія в Україні з 1 січня складатиме 2 093 гривні, адже прив'язана до прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність й становить 100% від нього. 

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Автор: Дар'я Вереньова