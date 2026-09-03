"Маємо бути готові до всього": Путін попередив росіян про бензин

Систематичні атаки на російські НПЗ нарешті змусили навіть російського диктатора Володимира Путіна змінити риторику. Тепер замість обіцянок стабільності він радить росіянам звикати до порожніх автозаправних станцій.

Чому Росія виявилася неготовою

Виступаючи на Східному економічному форумі, очільник Кремля вперше відкрито визнав неготовність влади до серії атак на нафтопереробні заводи і викликаної ними паливної кризи, пише The Moscow Times.

За словами Путіна, російська влада виходила з того, що нафтопереробні заводи та інші нафтові об'єкти нібито належать до цивільної інфраструктури, а тому не стануть цілями атак навіть в умовах війни.

Однак цей розрахунок виявився помилковим.

Ми помилилися, наш противник, на жаль, думає інакше,

– побідкався Путін.

Він додав, що Росія, мовляв, змушена відповідати на удари по НПЗ дзеркально, і ця відповідь "виявилася значущою".

Що чекає на російських водіїв

На пряме запитання модератора про те, чи варто росіянам звикати до тотального дефіциту бензину, Путін відповів розмито.

Ми маємо бути готовими до всього,

– сказав глава Кремля.

Втім, за його словами, ситуація на паливному ринку нібито перебуває під контролем влади, а ремонт пошкоджених підприємств триває. Наразі буцімто залишилося відновити близько 10% потужностей, які перебувають у ремонті.

Диктатор додав, що нафтові компанії зараз намагаються активніше самостійно захищати свої об'єкти.

Водночас єдиною реальною відповіддю на кризу російський лідер назвав лише подальше зміцнення системи протиповітряної оборони.

Які наслідки ударів по російських НПЗ

Нагадаємо, що з початку 2026 року українські дрони щонайменше 70 разів успішно уражали російські НПЗ. Це знизило загальні обсяги нафтопереробки в Росії до мінімального рівня за останні понад 20 років.

Зокрема, 2 вересня повністю припинив переробку нафти другий за потужністю в країні Киришський завод, розташований у Ленінградській області.

Через різке скорочення випуску пального ціни на незалежних заправках злетіли до 100 рублів за літр, а загальне виробництво бензину впало майже на 20%. Щоб уникнути повного колапсу, російська влада була змушена заборонити експорт бензину до кінця січня 2027 року.