Почему Россия оказалась не готова

Выступая на Восточном экономическом форуме, глава Кремля впервые открыто признал неготовность властей к серии атак на нефтеперерабатывающие заводы и вызванному ими топливному кризису, пишет The Moscow Times.

По словам Путина, российские власти исходили из того, что нефтеперерабатывающие заводы и другие нефтяные объекты якобы относятся к гражданской инфраструктуре, а потому не станут целями атак даже в условиях войны.

Однако этот расчет оказался ошибочным.

Мы ошиблись, наш противник, к сожалению, думает иначе,

– признался Путин.

Он добавил, что Россия, мол, вынуждена отвечать на удары по НПЗ зеркально, и этот ответ "оказался значительным".

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На прямой вопрос модератора о том, стоит ли россиянам привыкать к тотальному дефициту бензина, Путин ответил расплывчато.

Мы должны быть готовы ко всему,

– сказал глава Кремля.

Впрочем, по его словам, ситуация на топливном рынке якобы находится под контролем властей, а ремонт поврежденных предприятий продолжается. Сейчас якобы осталось восстановить около 10% мощностей, которые находятся в ремонте.

Диктатор добавил, что нефтяные компании сейчас пытаются более активно самостоятельно защищать свои объекты.

В то же время единственным реальным ответом на кризис российский лидер назвал лишь дальнейшее укрепление системы противовоздушной обороны.

Каковы последствия ударов по российским НПЗ

Напомним, что с начала 2026 года украинские дроны как минимум 70 раз успешно наносили удары по российским НПЗ. Это снизило общие объемы нефтепереработки в России до минимального уровня за последние более 20 лет.

В частности, 2 сентября полностью прекратил переработку нефти второй по мощности в стране Киришский завод, расположенный в Ленинградской области.

Из-за резкого сокращения выпуска топлива цены на независимых заправках взлетели до 100 рублей за литр, а общее производство бензина упало почти на 20%. Чтобы избежать полного коллапса, российские власти были вынуждены запретить экспорт бензина до конца января 2027 года.