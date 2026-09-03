Які пошкодження отримав завод

На підприємстві були пошкоджені дві установки первинної переробки нафти, як повідомили два джерела в російській нафтовій галузі виданню Reuters.

За інформацією співрозмовників агентства, атака безпілотників вивела з ладу:

установку АВТ-6, яка переробляла 22 860 тонн на добу, що становить близько 40% від загальної потужності підприємства;

та установку АТ-1 з потужністю 4 860 тонн на добу, або близько 8%.

На заводі є ще дві установки АТ-6 та АВТ-2. Разом вони забезпечують приблизно 52% потужності заводу, однак на момент атаки обладнання не працювало.

Таким чином, після пошкодження двох діючих установок завод фактично більше не зміг продовжувати переробку нафти.

Чому цей НПЗ важливий для Росії

Киришський НПЗ належить російській компанії "Сургутнафтогаз" і є одним із головних підприємств паливної галузі Росії.

Пальне Середні ціни в мережі АЗС «Amic Energy» станом на

З обсягами переробки 20 мільйонів тонн нафти на рік завод є другим за потужністю в країні і поступається лише Омському НПЗ, який може переробляти близько 22 мільйонів тонн.

На "Кінеф" припадає близько 7% усієї нафтопереробки Росії. Щороку підприємство виробляє:

приблизно 2 мільйони тонн бензину;

та 7 мільйонів тонн дизельного пального.

Крім того, завод є одним із головних постачальників пального для Санкт-Петербурга та північно-західних регіонів Росії.

До слова, цей НПЗ уже двічі надовго зупинявся через атаки українських безпілотників тільки цієї весни – 26 березня та 5 травня.

Повністю відновити його роботу після попередніх ударів не вдалося. За даними Reuters, у серпні підприємство працювало лише приблизно на 50% потужності.

Нагадаємо, у серпні через атаки дронів у Росії повністю або частково зупинили виробництво загалом сім великих НПЗ. Серед них – Ярославський НПЗ, який живить Москву, та "Нижегороднафтооргсинтез" компанії "Лукойл".

Також серйозних втрат зазнав Пермський НПЗ, де після серії ударів зупинилася установка первинної переробки, а підприємство втратило до 86% своїх потужностей.