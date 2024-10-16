П'ятий транш: МВФ затвердить нову фіндопомогу для України

МВФ має затвердити п'ятий транш фінансової допомоги для України. Після цього країна надалі має виконувати встановлені організацією вимоги.

МВФ затвердить нову фіндопомогу для України

Незабаром Україна може отримати новий транш фінансової допомоги від МВФ – 1,1 мільярда доларів, пише Голос Америки.

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Заступник міністра фінансів США Брент Німен повідомив, що допомогу можуть погодити цього місяця на зборах МВФ і Світового банку.

Нагадаємо! Ще у вересні МВФ схвалили п'ятий транш допомоги для України, але правління до сьогодні не погодило виплату.

Німан підкреслив, що Україна успішно виконала всі вимоги МВФ, визначені на літо. Він висловив оптимізм, що рішення щодо подальшої підтримки буде прийнято найближчим часом, що дозволить Україні продовжити свої зусилля.