МВФ утвердит новую финпомощь для Украины

Вскоре Украина может получить новый транш финансовой помощи от МВФ – 1,1 миллиарда долларов, пишет Голос Америки.

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Заместитель министра финансов США Брент Нимен сообщил, что помощь могут согласовать в этом месяце на собрании МВФ и Всемирного банка.

Напомним! Еще в сентябре МВФ одобрили пятый транш помощи для Украины, но правление до сегодня не согласовало выплату.

Ниман подчеркнул, что Украина успешно выполнила все требования МВФ, определенные на лето. Он выразил оптимизм, что решение по дальнейшей поддержке будет принято в ближайшее время, что позволит Украине продолжить свои усилия.