Президент створив Раду з питань підтримки підприємництва: хто туди увійшов

Володимир Зеленський створив Раду з питань підтримки підприємництва. Потрібна вона для того, аби забезпечити діалог між владою та бізнесом в умовах воєнного стану.

У відповідь на виклики воєнного часу Президент України Володимир Зеленський підписав указ про створення Ради з питань підтримки підприємництва. Як стверджують в ОП, цей крок спрямований на зміцнення діалогу між державою та бізнесом, особливо з малим та середнім регіональним підприємництвом.

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Рада для розвитку бізнесу

Голова Офісу Президента Андрій Єрмак 27 січня повідомив про зустріч з членами новоствореної Ради, на якій обговорювали першочергові кроки та організацію роботи. Важливою темою стала ініціатива Made in Ukraine ("Зроблено в Україні" – 24 Канал), яка має на меті підтримувати вітчизняного виробника та просувати українську продукцію.

Ми всі добре знаємо, що бізнес – це рушійна сила держави. Ми всі зацікавлені, щоб бізнес процвітав і наша країна була заможною,

– йдеться у повідомленні Єрмака.

Зустріч пройшла у конструктивній атмосфері, за словами керівника Офісу Президента. Члени Ради мали змогу висловити свої думки та пропозиції. Зрештою було визначено основні напрямки діяльності та розроблено дорожню карту для подальших кроків.

Президент Зеленський нещодавно висловився про необхідність такого діалогу у своєму традиційному вечірньому зверненні.

"Є рішення РНБО щодо економічної безпеки та стабільності саме зараз, у час воєнного стану. Чітко визначено кроки, які допоможуть подолати увесь комплекс проблем. Буде сформовано Раду з підтримки підприємництва, до її складу увійдуть представники саме бізнесу. Це відомі імена… Одне завдання – зміцнення нашої економіки, нашого суспільства", – говорив раніше Зеленський.

Список учасників Ради