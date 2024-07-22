Рада ЄС продовжила санкції проти Росії

Рада Євросоюзу продовжила чинні санкції проти Росії до 31 січня 2025 року. Про це домовилися міністри закордонних справ у ході засідання, передає кореспондентка 24 Каналу у Брюсселі.

Санкції проти Росії продовжили

Обмеження продовжили на фоні триваючої повномасштабної війни в Україні. В Раді ЄС зазначають, що вперше санкції проти Москви запровадили у 2014 році та значно розширили їх у 2022 році.

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Наразі обмеження проти Росії охоплюють галузь нафти, фінансів та експорт товарів подвійного призначення. Крім того, Євросоюз продовжує боротися з уже введеними санкціями.

Нові санкції проти російського тіньового флоту

Нещодавно Велика Британія посилила свої санкції проти російського тіньового флоту та додала ще 11 нових пунктів, включаючи танкери, що нелегально транспортують нафту для Росії.

Зокрема, санкції були накладені на судна "Залив Амурський" і "СКФ Печора" за їхню участь у перевезенні нафти або нафтопродуктів з Росії до третіх країн.

У червні Велика Британія запровадила санкції проти компанії "Інгосстрах", яка надає послуги російським експортерам нафти, зокрема, страхування суден.