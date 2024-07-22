Транзит газу через Україну

Президент Азербайджану Ільхам Алієв повідомив, що нині тривають переговори з Україною, ЄС та Росією, які хочуть продовжити поставки.

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Ми допоможемо, якщо зможемо. Гадаю є можливість продовжити цю угоду,

– сказав Алієв.

Він зазначив, що Австрія та Словаччина можуть зіткнутися зі значними проблемами, якщо постачання російського газу через Україну буде перервано. Країнам доведеться витратити "сотні і сотні мільйонів", щоб забезпечити постачання газу з альтернативних джерел.

Алієв заявив, що країна дотримується обережного підходу у відповідь на звинувачення в реекспорті російського газу в минулому.

На його думку, видобуток газу в країні має збільшитися завдяки новим проєктам на Каспійському морі.

Нагадаємо! Важливою подією стало підписання Азербайджаном меморандуму про взаєморозуміння з Єврокомісією щодо збільшення експорту газу до Європи на 20 мільярдів кубометрів до 2027 року. Президент Алієв висловив відданість країни досягненню цієї амбітної мети.