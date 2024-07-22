Транзит газу через Україну
Президент Азербайджану Ільхам Алієв повідомив, що нині тривають переговори з Україною, ЄС та Росією, які хочуть продовжити поставки.
Читайте також Газові сховища України під прицілом: чому Росія націлилась на енергетичну інфраструктуру
Ми допоможемо, якщо зможемо. Гадаю є можливість продовжити цю угоду,
– сказав Алієв.
Він зазначив, що Австрія та Словаччина можуть зіткнутися зі значними проблемами, якщо постачання російського газу через Україну буде перервано. Країнам доведеться витратити "сотні і сотні мільйонів", щоб забезпечити постачання газу з альтернативних джерел.
Алієв заявив, що країна дотримується обережного підходу у відповідь на звинувачення в реекспорті російського газу в минулому.
На його думку, видобуток газу в країні має збільшитися завдяки новим проєктам на Каспійському морі.