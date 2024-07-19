Чому Росія "полює" за українськими газосховищами

У розмові з 24 Каналом експерт Юрій Корольчук розповів, ворог вже намагався пошкодити газосховища. Цілилися вони саме у систему закачування.

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При цьому, експерт з енергетичного ринку Геннадій Рябцев наголошує, що попри все не відкидає повторних атак росіян по українських газосховищах у майбутньому.

Геннадій Рябцев Експерт з енергетичного ринку Це може були під час опалювального сезону, коли будуть низькі температури, й тому переривання постачання газу, безумовно, є тією загрозою, на яку потрібно реагувати.

Втім, обидва експерти погоджуються, що у саме газосховище – важко влучити. Особливо через те, що воно розташоване глибоко під землею. Відповідно, при цьому може постраждати лише інфраструктура сховища, яка є назовні.

Це лише обладнання, яке не є унікальним. Тобто навіть якщо воно буде пошкоджене, то його можна швидко відновити,

– стверджує Рябцев.

Як він пояснив, йдеться про компресорні станції, які закачують газ.