Чому Росія "полює" за українськими газосховищами
У розмові з 24 Каналом експерт Юрій Корольчук розповів, ворог вже намагався пошкодити газосховища. Цілилися вони саме у систему закачування.
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При цьому, експерт з енергетичного ринку Геннадій Рябцев наголошує, що попри все не відкидає повторних атак росіян по українських газосховищах у майбутньому.
Це може були під час опалювального сезону, коли будуть низькі температури, й тому переривання постачання газу, безумовно, є тією загрозою, на яку потрібно реагувати.
Втім, обидва експерти погоджуються, що у саме газосховище – важко влучити. Особливо через те, що воно розташоване глибоко під землею. Відповідно, при цьому може постраждати лише інфраструктура сховища, яка є назовні.
Це лише обладнання, яке не є унікальним. Тобто навіть якщо воно буде пошкоджене, то його можна швидко відновити,
– стверджує Рябцев.
Як він пояснив, йдеться про компресорні станції, які закачують газ.