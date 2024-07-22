Транзит газа через Украину

Президент Азербайджана Ильхам Алиев сообщил, что сейчас продолжаются переговоры с Украиной, ЕС и Россией, которые хотят продолжить поставки.

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Мы поможем, если сможем. Думаю есть возможность продлить это соглашение,

– сказал Алиев.

Он отметил, что Австрия и Словакия могут столкнуться со значительными проблемами, если поставки российского газа через Украину будут прерваны. Странам придется потратить "сотни и сотни миллионов", чтобы обеспечить поставки газа из альтернативных источников.

Алиев заявил, что страна придерживается осторожного подхода в ответ на обвинения в реэкспорте российского газа в прошлом.

По его мнению, добыча газа в стране должна увеличиться благодаря новым проектам на Каспийском море.

Напомним! Важным событием стало подписание Азербайджаном меморандума о взаимопонимании с Еврокомиссией по увеличению экспорта газа в Европу на 20 миллиардов кубометров до 2027 года. Президент Алиев выразил приверженность страны достижению этой амбициозной цели.