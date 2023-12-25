Raiffeisen Bank планує вивести з Росії активи: вигоду може отримати скандальний Дерипаска

Raiffeisen Bank international AG має у планах виведення частини своїх активів з Росії. Правда, для цього доведеться проводити складні транзакції. Розповідаємо, до чого тут скандальний Дерипаска.

Як зазначають у виданні, низка транзакцій веде до вигоди певної особи. А її вважають наближеною до російського бізнесмена Олега Дерипаски.

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Що хоче зробити Raiffeisen Bank international AG

Отже, за наявними даними, російський підрозділ банку погодився придбати майже 28% компанії Strabag SE. Мовиться про австрійське будівельне підприємство, власником якого донедавна був Олег Дерипаска, котрий перебуває під санкціями. Але це не кінець фінансової операції. Після цього банк планує передати холдинг материнській компанії, розташованій у Відні, але вже у вигляді дивідендів у натуральній формі.

Ця угода дозволить Raiffeisen Bank international AG усунути проблему, яку ось уже два роки не можуть розв'язати. Адже за цей час компанія не може ані продати, ані виділити свою російські дочірню компанію. Остання – найприбутковіша у банку.

Відомо, що за цей час бізнес уже накопичив прибутку на понад три мільярди євро. Правда, переказати їх він не може, адже Москва наклала обмеження на виплату дивіденді.

Якщо ж схема з покупкою буде успішною, то банк зможе повернути половину від трьох мільярдів євро своїй материнській компанії.

Як зазначають у виданні, банк прагне знайти шляхи, які б допомогли розв'язати проблеми. І хоче він зробити так, щоб наслідки для всіх сторін були мінімальними. Водночас виникає підозра, що якщо все вдасться, то Дерипаска матиме нагоду ліквідувати свою частину у банку.