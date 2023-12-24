Мовиться про 300 мільярдів євро, але навряд чи їх зможуть передати Україні найближчим часом. Про це 24 Каналу розповів політолог із США Раміз Юнус, зауваживши, що причиною цього є правові аспекти.

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Чому кошти не можуть передати Україні

Якби це питання належало лише до сфери моралі, то, очевидно, що Україна має всі права на ці активи. Однак ми говоримо про юридичні процедури, щобільше 300 мільярдів здебільшого зберігаються у Європі, а не на території США.

Обговорюють, щоб віддати Україні прибуток від цих активів. Мовиться нібито про 15 мільярдів. Для України це величезна сума й, думаю, для цього можна знайти правові процедурні рішення,

– зауважив політолог.

Щодо 300 мільярдів, то передати їх Україні під час війни, ще й без рішення судового органу – не є можливим. Причина цього – великі ризики для самої Європи. Адже на цій території у величезних кількостях та в різних банках зберігають гроші країни Глобального Півдня, Китай та багато інших держав. На цьому заробляє вся Європа.

Можна лише уявити, що станеться, якщо ці країни побачать, як без проведення судових рішень конфісковують гроші. Чи багато компаній після цього захочуть там зберігати кошти? Станеться значний витік фінансів, можливо, навіть більший, ніж 300 мільярдів. Європа не може собі цього дозволити,

– наголосив Раміз Юнус.

Коли можуть розв'язати це питання

Очевидно, що Росія точно не отримає ці кошти, вони далі будуть заблоковані, але якщо ми хочемо, щоб в перспективі їх передали Україні, то найперше потрібно, щоб закінчилася війна. Тоді запустять міжнародно-правовий механізм.

Наприклад, після Другої світової війни був Нюрнберзький процес, який, окрім суду над воєнними злочинцями, охоплював багато економічних, гуманітарних аспектів, зокрема виплату репарацій. Німеччина досі виплачує кошти родинам жертв Голокосту. Тому збитки, які сьогодні завдають Україні, а мовиться вже про трильйони доларів, мають бути компенсовані. Відповідно знадобиться процес, за результатами якого визначать конкретну суму, яку нашій державі виплачуватимуть винуватці.

Тоді ці 300 мільярдів грамотно впишуться у міжнародно-правовий механізм і це ні в кого не викликатиме запитань. Ці гроші від України нікуди не дінуться. Вона їх отримає, але тільки після закінчення війни,

– підкреслив політолог.

Він додав, що питання виділення коштів є політичним. У Європи та США є достатньо можливостей для того, щоб підтримати економіку України, зокрема у військово-технічному плані.

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