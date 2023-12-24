Речь идет о 300 миллиардах евро, но вряд ли их смогут передать Украине в ближайшее время. Об этом 24 Каналу рассказал политолог из США Рамиз Юнус, заметив, что причиной этого являются правовые аспекты.

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Почему средства не могут передать Украине

Если бы этот вопрос относился только к сфере морали, очевидно, что Украина имеет все права на эти активы. Однако мы говорим о юридических процедурах, более того 300 миллиардов в основном хранятся в Европе, а не на территории США.

Обсуждают, чтобы отдать Украине прибыль от этих активов. Речь будто бы о 15 миллиардах. Для Украины это огромная сумма и, думаю, для этого можно найти правовые процедурные решения,

– заметил политолог.

Что касается 300 миллиардов, то передать их Украине во время войны, еще и без решения судебного органа – невозможно. Причина этого – большие риски для самой Европы. Ведь на этой территории в огромных количествах и в разных банках хранят деньги стран Глобального Юга, Китая и многих других государств. На этом зарабатывает Европа.

Можно только представить, что произойдет, если эти страны увидят, как без судебных решений конфисковывают деньги. Многие ли компании после этого захотят там хранить средства? Произойдет значительная утечка финансов, возможно, даже больше, чем 300 миллиардов. Европа не может себе этого позволить,

– подчеркнул Рамиз Юнус.

Когда могут решить этот вопрос

Очевидно, что Россия точно не получит эти средства, они будут дальше заблокированы, но если мы хотим, чтобы в перспективе их передали Украине, то прежде всего нужно, чтобы закончилась война. Тогда будет запущен международно-правовой механизм.

Например, после Второй мировой войны был Нюрнбергский процесс, который, кроме суда над военными преступниками, охватывал многие экономические, гуманитарные аспекты, в частности выплату репараций. Германия до сих пор выплачивает средства семьям жертв Холокоста. Поэтому ущерб, который сегодня наносит Украине, а говорится уже о триллионах долларов, должен быть компенсирован. Соответственно, потребуется процесс, по результатам которого определят конкретную сумму, которую нашему государству будут выплачивать виновники.

Тогда эти 300 миллиардов грамотно впишутся в международно-правовой механизм и это ни у кого не будет вызывать вопросов. Эти деньги от Украины никуда не денутся. Она их получит, но только после окончания войны,

– подчеркнул политолог.

Он добавил, что вопрос выделения средств политический. У Европы и США достаточно возможностей для того, чтобы поддержать экономику Украины, в частности в военно-техническом плане.

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