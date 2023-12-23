Также в оборонном бюджете указана помощь для нашего государства. Детальнее об этом рассказали в пресс-службе Белого дома.

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Законопроект на прошлой неделе принял Конгресс

Обратим внимание, что законопроект об оборонной политике Соединенных Штатов Конгресс принял на прошлой неделе. А уже 22 декабря президент США подписал закон H.R. 2670, "Закон о разрешении на национальную оборону (NDAA) на 2024 финансовый год" ("Акт").

Соответствующий документ разрешает ассигнование на финансовый год. В основном речь идет о программах национальной безопасности Министерства обороны, Министерства энергетики, Государственного департамента и разведывательного сообщества.

Кроме того, Джо Байден заявил, что соответствующий законопроект предоставляет критически важные полномочия. Они необходимы, чтобы создать армию, которая "сдерживала бы будущие конфликты, одновременно поддерживая военнослужащих, их супругов и семьи, которые ежедневно выполняют эту миссию".

Моя администрация с нетерпением ожидает сотрудничества с Конгрессом по восстановлению полномочий этого важного органа национальной безопасности как можно скорее в новом году. Хотя я с удовольствием поддерживаю важные цели NDAA, я замечу, что некоторые положения Закона вызывают беспокойство,

– добавил американский лидер.

Обратим внимание, что в заявлении Белого дома не указана сумма для помощи Украине. В то же время в издании Reuters отмечают, что законопроект продолжает одну меру помощи нашему государству. Речь идет об инициативе содействия безопасности до 2026 года. Это позволяет выделить 300 миллиардов долларов на программу в финансовом году, что заканчивается 30 сентября 2024, а также в следующем.

К слову, сам закон состоит из почти 3100 страниц. В нем также предусмотрено, что военнослужащие получат на 5,2% высшую заработную плату. Также общий бюджет национальной безопасности вырос примерно на 3% – до 886 миллиардов долларов США.