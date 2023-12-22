Политолог Олег Саакян сказал 24 Каналу, что ситуация уже зашла в позицию "или да, или нет". И чаши весов теперь больше склоняются в сторону "примут", потому что внутриполитическая конъюнктура к этому подталкивает.
Вашему вниманию Я вижу, что 100% решение будет, – Кулеба высказался по поводу помощи для Украины от США
"Просто какой ценой и когда именно – здесь могут быть серьезные дискуссии. По моему мнению, учитывая динамику процесса, в конце января – начале февраля можем рассчитывать на принятие этих денег", – предположил Саакян.
Посыплется ли до этого Украина
Поскольку 61 миллиард долларов – это не деньги прямой поддержки здесь и сейчас, Киев способен продержаться до его принятия.
Это возможность планировать "вдолгую" и уберечься от внутриполитической конъюнктуры в США на период избирательной кампании по крайней мере на базовом уровне,
– объяснил Саакян.
Так, около 18 миллиардов долларов – это финансовая поддержка Украины, которую США планировали выделить в следующем году.
Большинство военной части – это "долгие" деньги, то есть компенсация для американских производителей и новые заказы на вторую половину 2024 года и в начале 2025-го.
61 миллиард для Украины: последние новости
- Чтобы принять общий пакет, содержащий помощь для Украины, Сенат отложил рождественские каникулы и продолжил работу 18 декабря. В обсуждении наблюдался определенный прогресс.
- Ранее Джо Байден заявил о готовности пойти на компромисс, чтобы наконец-то принять пакет. Речь идет об усилении безопасности на границе с Мексикой.
- Однако в Сенате сомневаются, что пакет примут в этом году. Сенатор-республиканец Линдси Грэм заявил, что к соглашению "даже не приблизились".