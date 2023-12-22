Политолог Олег Саакян сказал 24 Каналу, что ситуация уже зашла в позицию "или да, или нет". И чаши весов теперь больше склоняются в сторону "примут", потому что внутриполитическая конъюнктура к этому подталкивает.

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"Просто какой ценой и когда именно – здесь могут быть серьезные дискуссии. По моему мнению, учитывая динамику процесса, в конце января – начале февраля можем рассчитывать на принятие этих денег", – предположил Саакян.

Обратите внимание! Уже не раз говорили о том, что дискуссионным вопросом между республиканцами и демократами в принятии пакета остается именно вопрос безопасности на границах. Это чисто внутриполитический вопрос США, и Украина случайно стала зависимой от него.

Посыплется ли до этого Украина

Поскольку 61 миллиард долларов – это не деньги прямой поддержки здесь и сейчас, Киев способен продержаться до его принятия.

Это возможность планировать "вдолгую" и уберечься от внутриполитической конъюнктуры в США на период избирательной кампании по крайней мере на базовом уровне,

– объяснил Саакян.

Так, около 18 миллиардов долларов – это финансовая поддержка Украины, которую США планировали выделить в следующем году.

Большинство военной части – это "долгие" деньги, то есть компенсация для американских производителей и новые заказы на вторую половину 2024 года и в начале 2025-го.

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