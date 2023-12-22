Політолог Олег Саакян сказав 24 Каналу, що ситуація вже зайшла в позицію "або так, або ні". І шальки терезів натепер більше схиляються в бік "ухвалять", тому що внутрішньополітична кон'юнктура до цього підштовхує.
До вашої уваги Я бачу, що 100% рішення буде, – Кулеба висловився щодо допомоги для України від США
"Просто якою ціною і коли саме – тут можуть бути серйозні дискусії. На мою думку, з огляду на динаміку процесу наприкінці січня – на початку лютого можемо розраховувати на ухвалення цих грошей", – припустив Саакян.
Чи посиплеться доти Україна
Оскільки 61 мільярд доларів – це не гроші прямої підтримки тут і тепер, Київ здатен протриматись до його ухвалення.
Це можливість планувати "вдовгу" і убезпечитись від внутрішньополітичної кон'юнктури в США на період виборчої кампанії принаймні на базовому рівні,
– пояснив Саакян.
Так, близько 18 мільярдів доларів – це фінансова підтримка України, яку США планували виділити наступного року.
Більшість військової частини – це "довгі" гроші, тобто компенсація для американських виробників і нові замовлення на другу половину 2024 року й на початку 2025-го.
61 мільярд для України: останні новини
- Щоб ухвалити спільний пакет, який містить допомогу для України, Сенат відклав різдвяні канікули й продовжив роботу 18 грудня. В обговоренні спостерігали певний прогрес.
- Раніше Джо Байден заявив про готовність піти на компроміс, щоб нарешті ухвалити пакет. Ідеться про посилення безпеки на кордоні з Мексикою.
- Однак у Сенаті сумніваються, що пакет ухвалять цього року. Сенатор-республіканець Ліндсі Грем заявив, що до угоди "навіть не наблизились".