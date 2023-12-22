Політолог Олег Саакян сказав 24 Каналу, що ситуація вже зайшла в позицію "або так, або ні". І шальки терезів натепер більше схиляються в бік "ухвалять", тому що внутрішньополітична кон'юнктура до цього підштовхує.

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"Просто якою ціною і коли саме – тут можуть бути серйозні дискусії. На мою думку, з огляду на динаміку процесу наприкінці січня – на початку лютого можемо розраховувати на ухвалення цих грошей", – припустив Саакян.

Зверніть увагу! Уже неодноразово говорили про те, що дискусійним питанням між республіканцями й демократами щодо ухвалення пакета залишається саме питання безпеки на кордонах. Це суто внутрішньополітичне питання США, і Україна випадково стала залежною від нього.

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Оскільки 61 мільярд доларів – це не гроші прямої підтримки тут і тепер, Київ здатен протриматись до його ухвалення.

Це можливість планувати "вдовгу" і убезпечитись від внутрішньополітичної кон'юнктури в США на період виборчої кампанії принаймні на базовому рівні,

– пояснив Саакян.

Так, близько 18 мільярдів доларів – це фінансова підтримка України, яку США планували виділити наступного року.

Більшість військової частини – це "довгі" гроші, тобто компенсація для американських виробників і нові замовлення на другу половину 2024 року й на початку 2025-го.

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