Raiffeisen Bank обмежує доларові перекази за кордон для росіян

Через російський Raiffeisen Bank тепер не можна буде здійснювати доларові перекази за кордон. З 10 червня перекази в доларах через банк стануть недоступними для російських клієнтів.

Обмеження банку для росіян

Таке нововведення пов'язане з новими обмеженнями з боку американських банків-кореспондентів, повідомляють російські ЗМІ.

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Крім того, банк оголосив про припинення прийому вкладів. Зокрема, з 1 червня не буде можливості відкриття нових накопичувальних рахунків за декількома тарифами.

Ми не можемо на це вплинути. Ця зміна стосується всіх клієнтів банку. Ми намагаємося попередити вас максимально заздалегідь, враховуючи умови ринку, що постійно змінюються,

– стверджують у банку.

Інші обмеження для російських клієнтів

Крім того, з 3 червня відкриття нових депозитів та їх пролонгація також стануть недоступними.

Основною причиною таких дій є вимога Центрального банку Європи до Raiffeisen Bank International зменшити свою діяльність у Росії. Іншою причиною, яку наводить сам банк, є зменшення попиту на цю послугу серед росіян.

Діяльність Raiffeisen у Росії

Заплановані зміни мають набрати чинності з 1 червня, проте рахунки, відкриті до цієї дати, продовжать діяти як і раніше.

Наразі Raiffeisen займає місце серед двадцяти найбільших банків Росії за обсягом активів, відіграючи значну роль у фінансовій системі країни. Російський Центробанк визначив Raiffeisen як системно важливий банк.

Водночас це викликало занепокоєння у Сполучених Штатах. Американські офіційні особи висловили невдоволення діяльністю Raiffeisen у Росії й попередили про можливе введення санкцій, які обмежать доступ банку до фінансової системи США.