Чому Raiffeisen прийняв це рішення

Російське відділення австрійського банку Raiffeisen оголосило про нові обмеження для місцевих клієнтів. Причин для прийняття цього рішення декілька.

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Першочергово так сталося через вимогу європейського Центробанку до Raiffeisen Bank International скоротити бізнес на російській території. Сам банк назвав іншу причину. Представники російського відділення Raiffeisen пояснили таке рішення скороченням попиту на вказану послугу.

Зміни мають набрати чинності з 1 червня. При цьому, рахунки відкриті до цієї дати, будуть діяти і надалі.

Нагадаємо! Європейський банк тисне на Raiffeisen з вимогою якнайшвидше покинути російський ринок. Своєю чергою, австрійська фінансова установа мотивує затримку значними фінансовими збитками від виходу з території Росії.

Що відомо про діяльність Raiffeisen в Росії

Станом на тепер, Raiffeisen входить у ТОП-20 російських активів за обсягом. Цей банк є важливою частиною економіки Росії. Російський Центробанк назвав Raiffeisen системно важливою фінансовою установою.

США обурені цією ситуацією. Щобільше, американські урядовці попередили Raiffeisen про впровадження санкційних заходів за роботу на російській території. Йдеться про введення обмежень на доступ до фінансової системи США.