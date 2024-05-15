Невдоволення у США зростає

6 травня заступник міністра фінансів США Воллі Адеймо висловив занепокоєння щодо розширення діяльності Raiffeisen Bank International (RBI) в Росії та угоди на суму 1,5 мільярда доларів з російським підсанкційним олігархом Олегом Дерипаскою.

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Адейемо попередив, що такі дії RBI можуть спонукати Міністерство фінансів США застосувати заходи щодо обмеження доступу банку до американської фінансової системи, оскільки вони можуть становити загрозу національній безпеці США.

Попри скасування угоди, занепокоєння Міністерства фінансів США щодо бізнесу Raiffeisen у Росії все ще залишаються.

Важливо! Це попередження стало найсерйознішим для найбільшого західного банку в Росії. Воно відображає тривалий тиск Вашингтона, який уже понад рік аналізує діяльність австрійського кредитора в цій країні.

Акції Raiffeisen впали на 3% з початку торгів, зробивши його лідером збитків серед європейських банків. Представник Raiffeisen заявив, що банк вийшов з угоди й не вступав у жодні подібні транзакції. Він також сказав, що RBI значно скоротив свою діяльність у Росії та вжив заходів для зменшення ризиків від санкцій.

Що відомо про угоду

Raiffeisen Bank International планував викупити заморожену частку активів компанії Strabag, яка належить російському олігарху. Через санкції, до операції планували залучити посередників. Сума угоди оцінюється в 1,5 мільярда євро.

Зауважте! Раніше повідомлялося, що австрійський банк хотів викупити приблизно 24% акцій Strabag, однієї з найбільших будівельних компаній в Європі. Через цю угоду банк сподівався вивести з Росії частину своїх застряглих там прибутків через санкційні обмеження.

Цікаво, що компанія Strabag брала участь у великих будівельних проєктах в Росії, включаючи будівництво олімпійського стадіону для зимових Ігор у Сочі та житлових комплексів у Москві.