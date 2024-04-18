Коли Raiffeisen планує залишити ринок Росії

Наразі відомо, що Raiffeisen планує скоротити на 65% видачу кредитів клієнтам на території Росії до 2026 року порівняно з ІІІ кварталом 2023 року. Те саме стосується й міжнародних платежів з Росії.

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Raiffeisen прагне досягти деконсолідації АТ "Райффайзенбанк", в тому числі шляхом продажу цього підрозділу,

– зазначили у Raiffeisen.

Що стосується проєкту Європейського центрального банку, то він виходить далеко за рамки власних планів Raiffeisen стосовно подальшого скорочення російського бізнесу й може негативно вплинути на можливість продажу АТ "Райффайзенбанк", зазначили в Raiffeisen.

Raiffeisen шукає нових працівників у Росії

Попри плану скоротити бізнес-діяльність на території Росії, Raiffeisen нещодавно розмістив чимало вакансій про пошук співробітників.

Близько 1 500 вакансій були пов'язані з управлінням продажами та обслуговування клієнтів банку.

Близько 1 500 вакансій були пов'язані з управлінням продажами та обслуговування клієнтів банку. Загалом австрійський банк розмістив понад 2 400 таких оголошень з грудня 2023 року.

Зверніть увагу! 4 квітня у Відні пройшла акція зі закликом до членів правління Raiffeisen закрити бізнес у Росії, а петиція набрала голоси 50 тисяч європейців.