Когда Raiffeisen планирует покинуть рынок России

Известно, что Raiffeisen планирует сократить на 65% выдачу кредитов клиентам на территории России до 2026 года по сравнению с III кварталом 2023 года. То же касается и международных платежей из России.

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Raiffeisen стремится достичь деконсолидации АО "Райффайзенбанк", в том числе путем продажи этого подразделения,

– отметили в Raiffeisen.

Что касается проекта Европейского центрального банка, то он выходит далеко за рамки собственных планов Raiffeisen относительно дальнейшего сокращения российского бизнеса и может негативно повлиять на возможность продажи АО "Райффайзенбанк", отметили в Raiffeisen.

Raiffeisen ищет новых сотрудников в России

Несмотря на план сократить бизнес-деятельность на территории России, Raiffeisen недавно разместил немало вакансий о поиске сотрудников.

Около 1 500 вакансий были связаны с управлением продажами и обслуживанием клиентов банка.

Около 1 500 вакансий были связаны с управлением продажами и обслуживанием клиентов банка. В целом австрийский банк разместил более 2 400 таких объявлений с декабря 2023 года.

Обратите внимание! 4 апреля в Вене прошла акция с призывом к членам правления Raiffeisen закрыть бизнес в России, а петиция набрала голоса 50 тысяч европейцев.