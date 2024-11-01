Реформа МСЕК: що буде з пенсіями за інвалідністю
1 листопада 2024, 12:30Читать новость на русском
Через останні скандали з МСЕК у соцмережах почалася ширитися неправдива інформація. Усі, хто отримав виплати за інвалідністю законно, можуть не хвилюватися.
Чи зміняться пенсії
Нова хвиля дезінформації спричинила поширення негативних настроїв серед громадськості, передає 24 Канал з посиланням на Мінсоцполітики. Урядовці просять громадян перевіряти інформацію, яку вони читають.
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Повідомляємо: всі громадяни, яким призначено пенсії по інвалідності, будуть отримувати всі призначені виплати після реформи. Жодні виплати чи гарантії всім громадянам, які їх отримують на законних підставах, не буде зменшено,
– написали у Мінсоцполітики.
Нова реформа МСЕК покликана:
- пришвидшити призначення допомоги;
- зменшити бюрократію;
- зробити систему соцпідтримки прозорою та зручною для громадян.