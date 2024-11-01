Изменятся ли пенсии

Новая волна дезинформации вызвала распространение негативных настроений среди общественности, передает 24 Канал со ссылкой на Минсоцполитики. Чиновники просят граждан проверять информацию, которую они читают.

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Сообщаем: все граждане, которым назначены пенсии по инвалидности, будут получать все назначенные выплаты после реформы. Никакие выплаты или гарантии всем гражданам, которые их получают на законных основаниях, не будут уменьшены,

– написали в Минсоцполитики.

Новая реформа МСЭК призвана: