Изменение условий бронирования в ноябре

В Украине до 15 ноября проведут аудит критических предприятий, которым этот статус предоставили органы местного самоуправления. При этом бронирование для граждан не планируют останавливать.

Читайте также: Юлина, Витина, Петина и Зеленского: как в Украине платили 1000 от государства и откуда деньги теперь

Несмотря на это, уже с 20 октября бронирование приостановили через приложение "Дія". А уже 26 октября стало известно, что правительство обсуждает изменения в постановление №76, которое регулирует порядок бронирования военнообязанных.

Интересно! Уже в первые дни проверки правительственная комиссия обнаружила около 40 тысяч случаев бронирования с нарушениями. В частности, 24 октября ГБР сообщило о подозрении руководителю Тернопольского ТЦК, а у трех работников Голосеевского ТЦК обнаружили более 1,2 миллиона долларов, 45 000 евро и 11 элитных авто, каждое из которых стоит примерно 100 000 долларов.

Вот какие предложения по изменениям сейчас обсуждаются:

Предприятия, где средняя зарплата работников не превышает 19 000 гривен в месяц – не смогут получить статус критически важных . По оценкам, это позволит дополнительно пополнить бюджет на миллиарды гривен ежемесячно. Компании также должны будут предоставлять ежемесячную отчетность о зарплатах.

. По оценкам, это позволит дополнительно пополнить бюджет на миллиарды гривен ежемесячно. Компании также должны будут предоставлять ежемесячную отчетность о зарплатах. Право областных военных администраций предоставлять статус критически важных может быть ограничено: либо им его отменят, или такие решения будут приниматься совместно с территориальными центрами комплектования (ТЦК).

либо им его отменят, или такие решения будут приниматься совместно с территориальными центрами комплектования (ТЦК). Квоту на забронированных работников на критически важных предприятиях могут снизить. Например, в сфере обороны и энергетики: со 100% до 70 – 90%.

Впрочем, чиновники пока не пришли к согласию ни по одному из вариантов.

Эти изменения должны между собой согласовать Минэкономики и Минобороны, но пока ведомства не могут договориться. Похоже, решение будет приниматься на высшем уровне, не исключено, что президентом Владимиром Зеленским,

– сообщил собеседник в КМУ.

Повлияет ли реформа МСЭК на выплаты по инвалидности

Министерство социальной политики уверяет, что реформа медико-социальных экспертных комиссий (МСЭК) не повлияет на размер пенсий, которые получают люди с инвалидностью. Выплаты будут продолжаться для всех, кто их получает, даже после внедрения изменений в системе МСЭК.

Напомним! Расформирование МСЭК стало следствием коррупционного скандала, связанного с присвоением статуса инвалидности прокурорам. В частности, в октябре задержали руководительницу Хмельницкого МСЭК Татьяну Крупу и ее сына за незаконное обогащение. Соответственно, Президент Украины Владимир Зеленский заявил о полном аудите пенсий и других выплат для должностных лиц, которые оформили себе статус инвалидности.

В то же время Министр социальной политики Оксана Жолнович отметила, что все граждане, которые получают пенсии по инвалидности, продолжат их получать после реформы. Также для лиц с серьезными потерями здоровья и потерей трудоспособности страховые выплаты только возрастут.

Оксана Жолнович Министр социальной политики Украины Реформа социальной поддержки лиц, получивших инвалидность, призвана усилить поддержку тех, которые получили травмы или вред здоровью; ускорить предоставление такой поддержки; уменьшить бюрократию, и сделать систему поддержки во время и после болезни или травмы понятной, простой, и удобной для граждан.

Поэтому, право на пенсию в ноябре определяется группой инвалидности, возрастом и страховым стажем. Для лиц с инвалидностью I группы стаж колеблется от 1 до 10 лет, тогда как для II и III групп он составляет от 1 до 14 лет.

Размер пенсии по инвалидности в Украине определяется в процентах от пенсии по возрасту, в зависимости от группы:

І группа – 100%;

ІІ группа – 90%;

III группа – 50%.

Соответственно, в 2024 году минимальные размеры пенсий по инвалидности составляют:

І группа – 2 760 гривен;

II группа – 2 520 гривен;

III группа – 2 093 гривен.

Кто рискует потерять пенсию по инвалидности в ноябре Отмена или пересмотр статуса инвалидности возможно в случае выявления ошибок или злоупотреблений, например, поддельных диагнозов или неправомерного получения льгот. Однако риск потери статуса для лиц с I группой остается низким, поскольку они считаются полностью нетрудоспособными и нуждаются в постоянном уходе, что также касается военнослужащих и лиц с инвалидностью вследствие войны или с детства.

Налогообложение зарплат "по-новому"

Как известно, заработная плата за октябрь будет облагаться налогом по ставке 1,5%. Впрочем, уже в ноябре можно ожидать применения нового военного сбора в размере 5%.

По состоянию на утро 30 октября Президент Украины не подписал законопроект "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и другие законы Украины относительно обеспечения сбалансированности бюджетных поступлений в период действия военного положения".

Дело в том, что согласно Заключительным и переходным положениям Закона, он вступает в силу со следующего дня после его опубликования. Итак, если Президент подпишет его сегодня, 30 октября, а публикация состоится завтра, то действие закона начнется с 1 ноября.

Цены на электроэнергию для бизнеса вырастут

С 1 ноября 2024 года в Украине планируется повышение цен на электроэнергию для бизнеса. В Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики (НКРЭКУ), еще в конце сентября объявили о возможном повышении тарифов на электроэнергию для бизнеса.

С чем связан рост тарифов для бизнеса Рост тарифов обусловлен снижением рынка сбалансирования энергосистемы и необходимостью обеспечения ликвидности после атак на критическую инфраструктуру. Предложено повысить тарифы на рынке "на сутки вперед" и внутрисуточном рынке, а также способствовать выравниванию цен на импорт электроэнергии. Цены для бытовых потребителей останутся неизменными.

В частности, НКРЭКУ предложила установить предельные цены на рынке на сутки вперед и на внутрисуточном рынке для периода с 11:00 до 17:00 (5,6 тысячи гривен за мегаватт-час) на уровне утреннего пика – 6,9 тысячи гривен за мегаватт-час. Следовательно:

1 октября регулятор утвердил проект постановления НКРЭКУ по предельным ценам на рынке на сутки вперед, внутрисуточном и балансировочном рынке, инициировав процедуру пересмотра предельных цен в этих сегментах.

9 октября состоялись открытые обсуждения, чтобы все заинтересованные участники рынка могли высказать свои предложения и замечания. О результатах этих обсуждений НКРЭКУ пока не сообщала.

Согласно этим предложениям, предельные цены должны выглядеть следующим образом:

с 00:00 до 07:00 – 5,6 тысячи гривен за мегаватт-час (неизменно);

с 07:00 до 17:00 – 6,9 тысячи гривен за мегаватт-час (ранее с 07:00 до 11:00 – 6,9 тысячи гривен за мегаватт-час, с 11:00 до 17:00 – 5,6 тысячи гривен за мегаватт-час);

с 17:00 до 23:00 – 9 тысяч гривен за мегаватт-час (также неизменно);

с 23:00 до 24:00 – 6,9 тысячи гривен за мегаватт-час (неизменно).

Заметьте! Минимальный предельный тариф останется на уровне 10 гривен за мегаватт-час. А на балансировочном рынке максимальные предельные цены не подлежат изменениям.

Что будет с тарифами во время отопительного сезона

Во время военного положения некоторые тарифы на коммунальные услуги остаются неизменными благодаря правительственному мораторию. Это касается цен на централизованное теплоснабжение, газ и горячую воду. Однако, на другие тарифы мораторий не распространяется, поэтому изменений в ближайший месяц не ожидается.

Свет

С лета украинцы платят за электроэнергию 4,32 гривны за киловатт-час. Для владельцев двухзонных счетчиков с 23:00 до 07:00 тариф составляет 2,16 гривны за киловатт-часы.

Заметьте! Также сниженный тариф 2,64 гривны за киловатт-час предусмотрен для домохозяйств, которые обогревают помещения электроотопительными приборами. Однако, при условии, что их потребление не превышает 2 000 киловатт в месяц. Этот тариф действует до 30 апреля 2025 года.

Холодная вода

Стоимость холодного водоснабжения в крупных городах регулируется Национальной комиссией по энергетике и коммунальным услугам (НКРЭКУ). Несмотря на попытки повысить тарифы, они остаются на уровне до начала полномасштабной войны. Однако, абонентская плата за услуги водоканалов может меняться.

Что будет с тарифами на воду в маленьких городах В небольших городах тарифы утверждают местные органы власти, и здесь цены могут расти. Например, в Болградской громаде Одесской области с 1 ноября планируется второе повышение цен на холодное водоснабжение и водоотведение. В частности, во Владимир-Волынской громаде также вырастет цена за куб холодной воды.

Тепло

Стоимость централизованного теплоснабжения зафиксирована до окончания военного положения и еще на полгода после его отмены. Даже без повышения, плата за тепло будет занимать большую долю в платежках украинцев.

Отопительный сезон в Украине начался еще 15 октября. В частности, в Киеве, Виннице, Чернигове, Хмельницком, Луцке, Владимире, Житомире, Ужгороде, Черкассах, Сумах, Ровно, Тернополе и Львовской области. Впрочем, первыми тепло получили больницы, школы, детские сады и другие учреждения социальной сферы.

Что касается жилых домов, отопление планируют подключать, когда среднесуточная температура на улице опустится ниже +8°C в течение трех дней, и если прогнозируется дальнейшее похолодание.

Газ

Правительство заявило, что тарифы на газ для бытовых потребителей останутся неизменными как минимум до 30 апреля 2025 года. 98% украинцев пользуются услугами НАК "Нафтогаз" по фиксированному тарифу 7,96 гривны за кубический метр. У других поставщиков цены не превышают 9,9 гривны за кубометр.

Интересно! Председатель правления НАК "Нафтогаз" Алексей Чернышов отметил, что компания планирует пережить зиму 2024-2025 годов на украинском газе. А газ, купленный за рубежом на кредит ЕБРР, будет служить резервом.

Продолжат ли начислять субсидии с 1 ноября

Большинство получателей субсидий на жилищно-коммунальные услуги будут получать компенсацию от государства и в ноябре. Если документы на субсидию поданы до 30 ноября 2024, то компенсация будет назначена с начала отопительного периода; если после 1 декабря – с месяца обращения.

Обратите внимание! Согласно данным Пенсионного фонда, субсидии на отопительный сезон автоматически продлили до 30 апреля 2025 года для всех получателей, даже если летом они имели "нулевую" субсидию. Подать документы на субсидию в ноябре нужно только в тех случаях, если она оформляется впервые, изменился состав семьи или доходы.

ВПЛ также могут получить жилищную субсидию в ноябре. Для ее оформления, кроме стандартного пакета документов (заявление, декларация о доходах всех членов домохозяйства, паспортные данные, ИНН), нужно предоставить справку о статусе ВПЛ. Более того, субсидия для переселенцев назначается по месту фактического проживания, поэтому заключение договора аренды жилья не является обязательным.

Кому могут назначить субсидию в ноябре Субсидии назначаются домохозяйствам, которые платят за коммунальные услуги больше, чем их обязательный платеж. Этот платеж рассчитывается индивидуально для каждого домохозяйства в зависимости от среднемесячного дохода на одного человека. А оформить ее можно в органах ПФУ, ЦПАУ или онлайн – через портал Дия, портал электронных услуг ПФУ или в мобильном приложении Пенсионного фонда.

НБУ начнет изъятие банкнот

Национальный банк Украины с 1 ноября 2024 года начнет изъятие банкнот номиналом 50 и 200 гривен. Банкноты старого образца будут постепенно заменять на купюры нового поколения, которые выпустили с 2014 года. Эти новые купюры являются более современными и имеют лучший уровень защиты.

Заметьте! Банкноты старого образца останутся законным платежным средством в Украине.

НБУ изымет из обращения гривны старого образца / Скриншот НБУ

При этом, гражданам не нужно отдельно обменивать старые банкноты. Процесс замены будет проходить постепенно, без влияния на наличные операции. Впрочем, начиная с ноября, остальные наличные будут выдавать исключительно купюрами нового поколения.

Новые правила пересечения границы с ЕС

Уже с 10 ноября ЕС меняет правила пересечения границы. Поэтому, при пересечении больше не будут ставить штампы в паспорта. Вместо этого это заменят на сканирование лица и отпечатков пальцев, сообщили в Кабинете Министров Украины.

С чем связаны новые правила пересечения границы с ЕС Новые правила связаны с внедрением новой ИТ-системы EES (Entry/Exit System) на границах ЕС, которая автоматически будет регистрировать въезд и выезд всех иностранцев в страны Шенгенской зоны, включая украинцев, независимо от наличия визы или безвиза.

В украинском правительстве подчеркнули, что безвизовый режим остается в силе, а новые сборы не вводятся. Меняется только подход к проверке документов.

Прежде всего, безвиз не отменяется. Никаких дополнительных сборов сейчас не вводят, а меняют подход к проверке документов,

– отмечают в украинском правительстве.

Изменение правил въезда в ЕС / Инфографика – КМУ

ПДД переходят на зимний период с 1 ноября

С 1 ноября на всех дорогах городов Украины скорость движения будет ограничена до 50 километров в час. В тех местах, где раньше позволяли ехать до 80 километров в час, дорожные знаки изменят. Об этом сообщил в эфире телемарафона первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Билошицкий.

Правила дорожного движения не меняются – они переходят на зимний период. Пункт ПДД 12.8 существует уже давно и возможность установления другого скоростного режима на летний период там предусмотрена. То есть 80 километров в час на летний период. Этот период сейчас заканчивается и уже с 1 ноября указанные знаки будут изменены на стандартные,

– пояснил Билошицкий.

Билошицкий также напомнил, что за соблюдением скоростного режима следят более 300 камер и около 200 приборов TruCAM, которые патрульные используют для контроля скорости.