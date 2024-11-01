Чи зміняться пенсії

Нова хвиля дезінформації спричинила поширення негативних настроїв серед громадськості, передає 24 Канал з посиланням на Мінсоцполітики. Урядовці просять громадян перевіряти інформацію, яку вони читають.

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Повідомляємо: всі громадяни, яким призначено пенсії по інвалідності, будуть отримувати всі призначені виплати після реформи. Жодні виплати чи гарантії всім громадянам, які їх отримують на законних підставах, не буде зменшено,

– написали у Мінсоцполітики.

Нова реформа МСЕК покликана: