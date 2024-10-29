Чи зменшать виплати по інвалідності після реформи МСЕК
Джерело:Мінсоцполітики
Всі, хто отримав інвалідність на законних підставах, продовжать отримувати свої виплати у колишньому режимі. Ситуація лишиться незмінною незалежно від реформ МСЕК.
Чи зміниться пенсія
Нині у мережі шириться інформація про зміни у соціальній підтримці осіб з інвалідністю через реформу МСЕК, що є не зовсім коректним інфоприводом. Це викликає панічні настрої у суспільстві та масове невдоволення.
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Повідомляємо: всі громадяни, яким призначено пенсії по інвалідності, будуть отримувати всі призначені виплати після реформи. Жодні виплати чи гарантії всім громадянам, які їх отримують на законних підставах, не буде зменшено,
– написали у Міністерстві.
Реформа соціальної підтримки осіб з інвалідністю має покращити підтримку громадян, зокрема:
- пришвидшити призначення допомоги;
- зменшити бюрократію;
- зробити систему соцпідтримки прозорою та зручною для громадян.