Чи зменшать виплати по інвалідності після реформи МСЕК

Всі, хто отримав інвалідність на законних підставах, продовжать отримувати свої виплати у колишньому режимі. Ситуація лишиться незмінною незалежно від реформ МСЕК.

Чи зміниться пенсія

Нині у мережі шириться інформація про зміни у соціальній підтримці осіб з інвалідністю через реформу МСЕК, що є не зовсім коректним інфоприводом. Це викликає панічні настрої у суспільстві та масове невдоволення.

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Повідомляємо: всі громадяни, яким призначено пенсії по інвалідності, будуть отримувати всі призначені виплати після реформи. Жодні виплати чи гарантії всім громадянам, які їх отримують на законних підставах, не буде зменшено,

– написали у Міністерстві.

Реформа соціальної підтримки осіб з інвалідністю має покращити підтримку громадян, зокрема: