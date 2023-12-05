Українців чекає нова реформа опалювальної системи

У міністерстві розвитку громад, територій та інфраструктури України разом з проєктом енергетичної безпеки USAID (ПЕБ) підписали Меморандум про реформування системи теплопостачання в Україні. На українців чекають кардинальні зміни.

Яких реформ чекати

В першу чергу в Україні планується перехід від централізованої системи теплопостачання до індивідуальної. Також проведеться диверсифікація джерел енергії та розширюватиметься когенерація, тобто спільне виробництво теплової та електроенергії.

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Такі зміни мають на меті зміцнити систему теплопостачання та підвищити надійність поставок електроенергії. Також це може сприяти переходу до екологічно чистих технологій.

Можна виділити три основні напрямки реформи теплопостачання:

децентралізація – замість однієї великої ТЕЦ будуть створені більш дрібні теплові пункти, розраховані на кілька будинків або один багатоквартирний будинок;

диверсифікація джерел енергії – перехід на кілька джерел енергії та видів палива з впровадженням поновлюваних ресурсів і біопалива;

когенерація – впроваджуватимуться установки, що дають змогу окремим територіям бути енергетично самодостатніми.

Окрім централізованого опалення українці також користуються твердим паливом на яке можна оформити субсидію від держави.