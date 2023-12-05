Каких реформ ждать

В первую очередь, в Украине планируется переход от централизованной системы теплоснабжения к индивидуальной. Также будет проведена диверсификация источников энергии и будет расширяться когенерация, то есть совместное производство тепловой и электроэнергии.

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Такие изменения имеют целью укрепить систему теплоснабжения и повысить надежность поставок электроэнергии. Также это может способствовать переходу к экологически чистым технологиям.

Можно выделить три основных направления реформы теплоснабжения:

децентрализация – вместо одной большой ТЭЦ будут созданы более мелкие тепловые пункты, рассчитанные на несколько домов или один многоквартирный дом;

диверсификация источников энергии – переход на несколько источников энергии и видов топлива с внедрением возобновляемых ресурсов и биотоплива;

когенерация – будут внедряться установки, позволяющие отдельным территориям быть энергетически самодостаточными.

Напомним! Кроме централизованного отопления, украинцы также пользуются твердым топливом, на которое можно оформить субсидию от государства.