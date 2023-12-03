Как и когда представить показатели
Приводятся показатели счетчика ежемесячно с 1 по 5 число каждого месяца.
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Показатели счетчика газа можно представить следующим образом:
- позвонить в контакт-центр регулятора;
- передать через оператора ГРМ, который может физически прийти по вашему адресу;
- на сайте обслуживающей вас компании;
- через чат-бот поставщика.
Тарифы на газ в Украине.
Еще раньше о коммунальных платежах без изменений сообщал премьер-министр Украины Денис Шмигаль. Кроме того, действие ПСО (возложение специальных обязанностей) продолжили. А это значит, что стоимость газа до 15 апреля 2024 не будет меняться.
Следовательно, тарифы на газ остаются прошлогодними:
- Производящие тепло компании до 15 апреля 2024 года за тысячу кубометров будут платить 7 420 гривен.
- Те организации, которые обеспечивают теплоснабжение бюджетных учреждений, должны платить 16390 гривен (с НДС).
- Бытовые потребители будут платить 7,96 гривны за кубометр газа по НДС, если они являются клиентами "Нефтегаза".
Кроме того, что украинцы платят за использованное сырье, они должны оплачивать транспортировку.