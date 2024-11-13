НКРЕКП схвалює зростання тарифів на транзит газу в декілька разів

Національна комісія, що відповідає за регулювання енергетики та комунальних послуг, погодила значне підвищення тарифів на транзит газу. Тарифи будуть переглянуті через завершення поточного регуляторного періоду.

Як зростуть тарифи

НКРЕКП затвердила проєкт постанови щодо встановлення нових тарифів на транспортування природного газу для ТОВ "Оператор ГТС України" на 2025–2029 роки, повідомляє 24 Канал з посиланням на НКРЕКП.

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Для наступного регуляторного періоду пропонується встановити ціни в євро, оскільки торгівля природним газом на європейських хабах зазвичай ведеться в євро за мегават-годину. Транспортування газу здебільшого здійснюється замовниками-нерезидентами.

Зауважте! При розрахунку тарифів враховано офіційний курс гривні до євро, встановлений Національним банком України на 5 листопада 2024 року – 45,14 гривні за євро.

За даними видання ExPro, тариф на транспортування газу через українську газотранспортну систему (ГТС) для міжнародних точок може зрости у два рази:

для більшості точок входу в українську ГТС тариф підвищиться з 4,1 євро за 1 тисячу кубічних метрів до 10,3 євро за 1 тисячу кубічних метрів;

для більшості точок виходу з української ГТС тариф збільшиться з 7,6–8,6 євро за 1 тисячу кубічних метрів до 14,6–15,8 євро за 1 тисячу кубічних метрів.

Зауважте! Ці тарифи не включають точки з'єднання на кордоні з Росією ("Суджа" та "Сохранівка"), оскільки немає даних щодо заброньованих обсягів. Також тарифи розраховані з урахуванням сценарію, де транзит російського газу відсутній з початку 2025 року.

Як зміняться внутрішні тарифи на транзит

Пропонується також збільшити тарифи на транспортування газу через внутрішні точки ГТС більше ніж у чотири рази:

для точок входу в ГТС тариф підвищиться з 101,93 гривні за 1 тисячу кубічних метрів до 464,87 гривні за 1 тисячу кубічних метрів;

для точок виходу з ГТС тариф збільшиться з 124,16 гривні за 1 тисячу кубічних метрів до 505,5 гривні за 1 тисячу кубічних метрів.

При цьому коефіцієнти для замовлення потужності на різні періоди, як для внутрішніх, так і для міжнародних точок, залишаються незмінними:

1,1 для внутрішніх та 1,45 для міжнародних точок – при замовленні потужності на добу вперед;

1,04 для внутрішніх та 1,2 для міжнародних точок – на місяць;

1,02 для внутрішніх та 1,1 для міжнародних точок – на квартальний період.

Зауважте! Діючі тарифи на транспортування газу в короткому замкнутому циклі (short-haul) залишатимуться незмінними до 31 березня 2025 року.