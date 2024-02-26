Банки рекордно збільшили ввезення готівкової іноземної валюти в Україну

У січні 2024 року банки ввезли до України готівкової іноземної валюти на суму 1,864 мільйона доларів. Відтак це є найбільшим обсягом ввезення валюти з лютого 2014 року.

Скільки валюти ввезли та вивезли банки у січні

При цьому зазначається, що банки ввезли за січень – 1,623 мільярда доларів і євро на 235 мільйонів доларів в еквіваленті.

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Також згідно з даними НБУ, за січень із України вивезли валюти на – 69 мільйонів доларів.

Який попит на іноземну валюту

У січні 2024 року населення України придбало у банках валюти на суму – 1,103 мільярда доларів, що стало рекордним обсягом протягом останніх 11 років.

Іноземна валюта залишається основною формою заощаджень для українців.

НБУ також зазначив про збільшення обсягу готівкової валюти поза банками у 2023 році на 11,8 мільярда доларів. Ця сума включає готівкову валюту, якою володіє як населення, так і бізнес.

Які валютні прогнози на березень

Водночас за висловами Анни Золотько, в кінці лютого та на початку березня можна очікувати пожвавлення пропозиції валюти, переважно з боку агровиробників, які потребують вільної гривневої ліквідності для проведення весняного посіву.

Якщо безпекова ситуація покращиться, можна очікувати й на послаблення попиту на валюту з боку населення. У той же час, слід чекати на посилення валютного попиту з боку імпортерів, хоча цей чинник також значною мірою залежить від загальної оцінки ситуації суспільством, оскільки саме вона найбільше тисне на споживчий попит,

– зауважила експерт.

За словами експерта Тараса Лєсового, довгоочікувана макрофінансова допомога може надати регуляторові більше гнучкості. Проте, як зауважує експерт, ціль полягає в забезпеченні сталого співвідношення між "попитом" та "пропозицією" на тривалий період, оскільки це є ключовим фактором для стабільності валютного ринку.

Відтак, за словами експерта Сергія Кучерявого, курс валюти буде залежати від: