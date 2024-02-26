Банки рекордно увеличили ввоз наличной иностранной валюты в Украину
Источник:НБУ
В январе 2024 года банки ввезли в Украину наличной иностранной валюты на сумму 1,864 миллиона долларов. Поэтому это является наибольшим объемом ввоза валюты с февраля 2014 года.
Сколько валюты ввезли и вывезли банки в январе
При этом отмечается, что банки ввезли за январь – 1,623 миллиарда долларов и евро на 235 миллионов долларов в эквиваленте.
Читайте также: Угрозы развитию рынка нет: что будет с курсом валют в марте
Также согласно данным НБУ, за январь из Украины вывезли валюты на – 69 миллионов долларов.
Какой спрос на иностранную валюту
В январе 2024 года население Украины приобрело в банках валюты на сумму – 1,103 миллиарда долларов, что стало рекордным объемом за последние 11 лет.Напомним! Иностранная валюта остается основной формой сбережений для украинцев.
НБУ также отметил об увеличении объема наличной валюты вне банков в 2023 году на 11,8 миллиарда долларов. Эта сумма включает наличную валюту, которой владеет как население, так и бизнес.
Какие валютные прогнозы на март
В то же время по словам Анны Золотько, в конце февраля и в начале марта можно ожидать оживления предложения валюты, преимущественно со стороны агропроизводителей, которые нуждаются в свободной гривневой ликвидности для проведения весеннего посева.
Если ситуация с безопасностью улучшится, можно ожидать и ослабления спроса на валюту со стороны населения. В то же время, следует ожидать усиления валютного спроса со стороны импортеров, хотя этот фактор также в значительной степени зависит от общей оценки ситуации обществом, поскольку именно она больше всего давит на потребительский спрос,
– отметила эксперт.
По словам эксперта Тараса Лесового, долгожданная макрофинансовая помощь может предоставить регулятору больше гибкости. Однако, как отмечает эксперт, цель заключается в обеспечении устойчивого соотношения между "спросом" и "предложением" на длительный период, поскольку это является ключевым фактором для стабильности валютного рынка.
Поэтому, по словам эксперта Сергея Кучерявого, курс валюты будет зависеть от:
- объема финансовой помощи от стран-партнеров;
- продажи валюты экспортерами, которые имеют ограничения из-за логистических проблем;
- а также от действий регулятора.