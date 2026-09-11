Пальне виходить з-під контролю: дизель у США вперше коштує понад 6 доларів

Середня вартість дизельного пального у США сягнула нової історичної позначки. Стрімке подорожчання відбувається на тлі перебоїв із постачаннями нафти та нафтопродуктів, зокрема через війну в Ірані та удари України по російських НПЗ.

Скільки коштує дизель у США

За даними трекера цін GasBuddy, ціна дизеля в четвер вперше в історії перевищила 6 доларів за галон, пише Reuters.

Для американської економіки це особливо важливо, оскільки дизель використовується вантажівками, потягами, суднами та важкою технікою. На дизельному пальному також працює сільськогосподарська техніка.

Подорожчання пального створює додатковий інфляційний тиск.

Кожна вантажівка, кожна доставка, кожна посилка, кожна поїздка за продуктами щойно стали дорожчими,

– попередив аналітик GasBuddy Патрік Де Хаан у соцмережі X.

Вищі витрати на транспортування зрештою можуть позначитися на ціні товарів у магазинах, а також на вартості послуг.

Чому дорожчає дизель

Однією з головних причин подорожчання дизеля залишається різке зростання вартості сирої нафти. Ф'ючерси на еталонні сорти знову сягнули вище 100 доларів за барель на тлі загострення конфлікту між США та Іраном.

Додатковий удар по глобальній пропозиції завдали успішні атаки українських дронів на російські нафтопереробні заводи. Через зупинку низки НПЗ Росія була змушена запровадити заборону на експорт дизеля, а це миттєво створило дефіцит на світовому ринку.

Ситуацію погіршили й жорсткі обмеження на експорт пального з Китаю.

У підсумку дизель рекрдно здорожчав за останні місяці.

За п'ять місяців ми побачили, як ціни на дизель зросли більш ніж удвічі. Це серйозно вдарило по наших грошових потоках,

– сказав представник Oasis Energy Алекс Раян.

Він додав, що компанії вже наближаються до моменту, коли подальше зростання витрат може стати критичним.

Як це вплине на американців

Стрімке здорожчання пального розкручує інфляцію у США напередодні листопадових проміжних виборів. Це створює серйозні проблеми для Дональда Трампа та республіканців, які намагаються втримати свою незначну більшість у Конгресі.

У Білому домі запевняють, що працюють над розширенням нафтопереробних потужностей. Речниця Тейлор Роджерс заявила, що адміністрація прагне "знизити витрати та повернути більше грошей у кишені працьовитих американських сімей".

Проте навіть сам Трамп визнав, що реальне зниження цін можливе лише після виборів.

Нагадаємо, наразі запаси дизеля у США впали до 106,3 мільйона барелів – це на 13% нижче за середній показник останніх п'яти років. А оскільки глобальні запаси пального також залишаються обмеженими, експерти прогнозують, що високі ціни на дизель триматимуться щонайменше до початку наступного року.