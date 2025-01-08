Росія відновила рекордний експорт пального після робіт на НПЗ

Росія відновила експорт пального на рекордному рівні після ремонтних робіт на НПЗ. Ці потоки є важливим індикатором для оцінки видобутку сирої нафти в Росії, оскільки офіційні дані про виробництво були засекречені.

Як зросли поставки нафтопродуктів із Росії

Морські поставки нафтопродуктів у минулому місяці становили 2,24 мільйона барелів на день, згідно з даними, що були зібрані Bloomberg на основі аналітики Vortexa Ltd., передає 24 Канал. Це на 12% більше порівняно з переглянутими обсягами за листопад та є найвищим показником з липня.

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Рівень переробки на нафтопереробних заводах Росії у грудні досяг найвищого за 17 місяців рівня в середині місяця, що сприяло зростанню виробництва пального. Найбільше зростання експорту спостерігалося у дизелі та нафтовому бензині, свідчать дані Vortexa.

Видобуток сирої нафти в Росії у грудні опустився нижче встановленого рівня ОПЕК+, за інформацією джерел, знайомих із даними Міністерства енергетики.

Проте загальний експорт переробленого пального у грудні був на 10% нижчим порівняно з тим самим періодом попереднього року. Середні обсяги експорту за 2024 рік також були на 12% нижчими, ніж у 2022 році, коли Європа ще імпортувала російські нафтопродукти.

Хто основні покупці російського дизеля

Водночас Туреччина та Бразилія залишалися основними покупцями російського дизеля минулого року, але обсяги експорту в Африку також зросли, зокрема до:

Лівії;

Тунісу;

Єгипту.

Експорт дизельного пального та газойлю зріс на 17% порівняно з попереднім місяцем, досягнувши п’ятимісячного максимуму в 899 тисяч барелів на день. Поставки в африканські порти збільшились на 33%.