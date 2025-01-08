Россия возобновила рекордный экспорт топлива после работ на НПЗ

Россия возобновила экспорт топлива на рекордном уровне после ремонтных работ на НПЗ. Эти потоки являются важным индикатором для оценки добычи сырой нефти в России, поскольку официальные данные о производстве были засекречены.

Как выросли поставки нефтепродуктов из России

Морские поставки нефтепродуктов в прошлом месяце составили 2,24 миллиона баррелей в день, согласно данным, что были собраны Bloomberg на основе аналитики Vortexa Ltd., передает 24 Канал. Это на 12% больше по сравнению с пересмотренными объемами за ноябрь и является самым высоким показателем с июля.

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Уровень переработки на нефтеперерабатывающих заводах России в декабре достиг самого высокого за 17 месяцев уровня в середине месяца, что способствовало росту производства топлива. Наибольший рост экспорта наблюдался в дизеле и нефтяном бензине, свидетельствуют данные Vortexa.

Добыча сырой нефти в России в декабре опустилась ниже установленного уровня ОПЕК+, по информации источников, знакомых с данными Министерства энергетики.

Однако общий экспорт переработанного топлива в декабре был на 10% ниже по сравнению с тем же периодом предыдущего года. Средние объемы экспорта за 2024 год также были на 12% ниже, чем в 2022 году, когда Европа еще импортировала российские нефтепродукты.

Кто основные покупатели российского дизеля

В то же время Турция и Бразилия оставались основными покупателями российского дизеля в прошлом году, но объемы экспорта в Африку также выросли, в частности в:

Ливию;

Тунис;

Египет.

Экспорт дизельного топлива и газойля вырос на 17% по сравнению с предыдущим месяцем, достигнув пятимесячного максимума в 899 тысяч баррелей в день. Поставки в африканские порты увеличились на 33%.