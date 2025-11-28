"Загрожує мирній угоді": Бельгія знайшла новий аргумент проти "репараційного кредиту"

Бельгія виступає проти швидкого затвердження "репараційного кредиту" Києву. Уряд вважає, що план ЄС використати заморожені активи Москви для фінансування України може поставити під загрозу її мирну угоду з Росією.

Які загрози вбачає Бельгія?

Про це у листі до президентки Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн заявив прем’єр-міністр Бельгії Барт де Вевер, передає 24 Канал з посиланням на Reuters.

Поспішне просування схеми так званого репараційного кредиту може мати побічний ефект: ми, як ЄС, фактично заблокуємо можливість досягти майбутньої мирної угоди,

– зазначив де Вевер.

Він наголосив, що уряд Бельгії досі не побачив "жодної запропонованої юридичної формули від Комісії" щодо використання заморожених активів Росії. А запропоновану схему "репараційного кредиту" назвав принципово хибною.

Прем'єр зауважив, що в історії ще ніколи не було випадків, коли активи якоїсь держави, заарештовані під час війни, використовувалися для фінансування іншої.

Такі активи традиційно стають предметом рішень уже після завершення війни – у процесі визначення репарацій країни-агресора,

– наголосив де Вевер.

Окрім того, політик знову повторив свої побоювання щодо відповіді Москви на такий крок та можливості фінансових претензій проти Бельгії та її фінустанови Euroclear, де зберігаються кошти Росії.

Зауважте! Основна сума російських активів після початку повномасштабної війни в Україні була заблокована у Бельгії. Проте близько 25 мільярдів євро коштів Кремля заморожено в банках інших країн ЄС, головним чином у Франції та Люксембурзі.

Що планують у Єврокомісії?

Лист бельгійського прем'єра надійшов до Єврокомісії під час підготовки юридичних пропозицій щодо використання заморожених активів Росії.

У середу президентка Комісії Урсула фон дер Ляєн повідомила, що Брюссель готовий представити відповідний документ, пише Bloomberg.

А європейські чиновники зазначили, що відповідні проєкти можуть презентувати вже у п'ятницю або у вихідні.

У Єврокомісії підтвердили отримання листа й додали, що наразі продовжують інтенсивні консультації, зокрема, з Бельгією.

Це непевна юридична територія, тому природно ставити запитання і висловлювати занепокоєння. Ми робимо все можливе, щоб їх належно врахувати,

– зауважили у Брюсселі.

При цьому у Єврокомісії наголосили, що впевнені у своїх можливостях.

Варто знати! Єврокомісія сподівається, що європейські лідери все ж таки дійдуть згоди щодо "репараційного кредиту" та російських коштів на наступному саміті 18 – 19 грудня. Адже в іншому випадку ЄС доведеться брати на себе боргові зобов'язання для підтримки України, а цього багато країн не хочуть.

Яка позиція Euroclear, де зберігаються кошти?