"Угрожает мирному соглашению": Бельгия нашла новый аргумент против "репарационного кредита"
Бельгия выступает против быстрого утверждения "репарационного кредита" Киеву. Правительство считает, что план ЕС использовать замороженные активы Москвы для финансирования Украины может поставить под угрозу ее мирное соглашение с Россией.
Какие угрозы видит Бельгия?
Об этом в письме к президенту Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен заявил премьер-министр Бельгии Барт де Вевер, передает 24 Канал со ссылкой на Reuters.
Поспешное продвижение схемы так называемого репарационного кредита может иметь побочный эффект: мы, как ЕС, фактически заблокируем возможность достичь будущего мирного соглашения,
– отметил де Вевер.
Он отметил, что правительство Бельгии до сих пор не увидело "ни одной предложенной юридической формулы от Комиссии" по использованию замороженных активов России. А предложенную схему "репарационного кредита" назвал принципиально ошибочной.
Премьер отметил, что в истории еще никогда не было случаев, когда активы какого-то государства, арестованные во время войны, использовались для финансирования другого.
Такие активы традиционно становятся предметом решений уже после завершения войны – в процессе определения репараций страны-агрессора,
– подчеркнул де Вевер.
Кроме того, политик вновь повторил свои опасения относительно ответа Москвы на такой шаг и возможности финансовых претензий против Бельгии и ее финучреждения Euroclear, где хранятся средства России.
Заметьте! Основная сумма российских активов после начала полномасштабной войны в Украине была заблокирована в Бельгии. Однако около 25 миллиардов евро средств Кремля заморожено в банках других стран ЕС, главным образом во Франции и Люксембурге.
Что планируют в Еврокомиссии?
Письмо бельгийского премьера поступило в Еврокомиссию во время подготовки юридических предложений по использованию замороженных активов России.
- В среду президент Комиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила, что Брюссель готов представить соответствующий документ, пишет Bloomberg.
- А европейские чиновники отметили, что соответствующие проекты могут представить уже в пятницу или в выходные.
В Еврокомиссии подтвердили получение письма и добавили, что сейчас продолжают интенсивные консультации, в частности, с Бельгией.
Это неопределенная юридическая территория, поэтому естественно задавать вопросы и выражать беспокойство. Мы делаем все возможное, чтобы их должным образом учесть,
– отметили в Брюсселе.
При этом в Еврокомиссии отметили, что уверены в своих возможностях.
Стоит знать! Еврокомиссия надеется, что европейские лидеры все же придут к согласию относительно "репарационного кредита" и российских средств на следующем саммите 18 – 19 декабря. Ведь в противном случае ЕС придется брать на себя долговые обязательства для поддержки Украины, а этого многие страны не хотят.
Какова позиция Euroclear, где хранятся средства?
В бельгийском депозитарии Euroclear тоже не в восторге от идеи "репарационного кредита". Финучреждение предупреждает Евросоюз о возможных финансовых рисках в случае дальнейшего продвижения этого плана.
По словам руководительницы депозитария Валери Урбен, которая обратилась с письмом к президенту Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен и президенту Совета ЕС Антониу Кошти, такой механизм может негативно повлиять на привлекательность европейских рынков и общий инвестиционный климат в Европе.
В Euroclear отмечают, что использование активов РФ в качестве залога может быть воспринято за пределами ЕС как форма "конфискации". Это, свою очередь, способно отпугнуть инвесторов, в частности тех, кто вкладывает средства в европейские государственные облигации.