"Це конфіскація": у Euroclear злякалися планів ЄС щодо російських активів

Євросоюз обговорює надання Україні кредиту на суму 140 мільярдів євро за рахунок заморожених російських активів. Однак у бельгійському депозитарії Euroclear, де розміщені ці кошти, занепокоєні такими планами.

Що у Euroclear говорять про російські активи?

Фінустанова попередила ЄС, що європейські країни можуть зіткнутися з підвищенням витрат на обслуговування боргу, якщо й надалі просуватимуть ідею "репараційного кредиту", передає 24 Канал з посиланням на Financial Times.

Генеральний директор Euroclear Валері Урбен у листі до президентки Єврокомісії Урсули фон дер Ляйєн та президента Ради ЄС Антоніу Кошти Euroclear заявила, що кредит Україні на основі активів Кремля може зашкодити привабливості європейських фінансових ринків та загалом інвестиційному клімату в Європі.

Ба більше, у депозитарії вважають, що "репараційний кредит! може розглядатися як "конфіскація" за межами Євросоюзу. А це, своєю чергою, здатне налякати інвесторів у європейські державні облігації.

Ініціатива шкодить інвестиціям на континенті, оскільки інвестори, особливо державні фонди та центральні банки, сприймуть її як конфіскацію резервів центральних банків, що підриває верховенство права,

– наводить видання аргументи Урбен.

Єврокомісія стверджує, що її план "репараційного кредиту" не є конфіскацією грошей Кремля, хоча й визнає, що його можуть так сприйняти.

Натомість очільниця Euroclear наголошує, що примус депозитарію до використання заморожених російських активів, Москва вважатиме саме конфіскацією, що може призвести до юридичних позовів.

Варто знати! Тому Euroclear вимагає від ЄС забезпечити гарантії для захисту депозитарію від ризиків відплати з боку Росії.

Що відомо про "репараційний кредит" Україні?

Нагадаємо, що після початку повномасштабного вторгнення Євросоюз заморозив близько 210 мільярдів євро державних активів Росії. Приблизно 185 мільярдів євро знаходяться саме у бельгійському депозитарії Euroclear.

Наразі Євросоюз дискутує щодо умов кредиту у розмірі 140 мільярдів євро для Києва за рахунок цих коштів, щоб забезпечити фінансові потреби України на 2026 – 2027 роки.

У середу фон дер Ляйєн повідомила Європейський парламент, що Єврокомісія нарешті готова передати юридичну пропозицію щодо "репараційного кредиту", пише Bloomberg.

Саме цей кредит залишається основним варіантом фінансової підтримки України у найближчі роки. Хоча Брюссель розглядає можливість спільних європейських запозичень, але країни блоку не бажають додатково навантажувати свої бюджети.

Я не бачу жодного сценарію, де лише європейські платники податків оплачуватимуть цей рахунок,

– зауважила фон дер Ляєн.

Проте план кредитування залишається спірним, Багато технічних деталей досі не вирішені, а Бельгія блокує ухвалення рішення.

Варто знати! Єврокомісія та більшість країн ЄС сподіваються все ж таки погодити "репараційний кредит" на наступній зустрічі лідерів у Брюсселі 18 грудня.

Які альтернативи фінансування України?