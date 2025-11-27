"Это конфискация": в Euroclear испугались планов ЕС по российским активам

Евросоюз обсуждает предоставление Украине кредита на сумму 140 миллиардов евро за счет замороженных российских активов. Однако в бельгийском депозитарии Euroclear, где размещены эти средства, обеспокоены такими планами.

Что в Euroclear говорят о российских активах?

Финучреждение предупредило ЕС, что европейские страны могут столкнуться с повышением расходов на обслуживание долга, если и в дальнейшем будут продвигать идею "репарационного кредита", передает 24 Канал со ссылкой на Financial Times.

Генеральный директор Euroclear Валери Урбен в письме к президенту Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен и президенту Совета ЕС Антониу Кошти Euroclear заявила, что кредит Украине на основе активов Кремля может повредить привлекательности европейских финансовых рынков и вообще инвестиционному климату в Европе.

Более того, в депозитарии считают, что "репарационный кредит! может рассматриваться как "конфискация" за пределами Евросоюза. А это, свою очередь, способно напугать инвесторов в европейские государственные облигации.

Инициатива вредит инвестициям на континенте, поскольку инвесторы, особенно государственные фонды и центральные банки, воспримут ее как конфискацию резервов центральных банков, что подрывает верховенство права,

– приводит издание аргументы Урбен.

Еврокомиссия утверждает, что ее план "репарационного кредита" не является конфискацией денег Кремля, хотя и признает, что его могут так воспринять.

Зато руководитель Euroclear отмечает, что принуждение депозитария к использованию замороженных российских активов, Москва будет считать именно конфискацией, что может привести к юридическим искам.

Стоит знать! Поэтому Euroclear требует от ЕС обеспечить гарантии для защиты депозитария от рисков возмездия со стороны России.

Что известно о "репарационном кредите" Украине?

Напомним, что после начала полномасштабного вторжения Евросоюз заморозил около 210 миллиардов евро государственных активов России. Примерно 185 миллиардов евро находятся именно в бельгийском депозитарии Euroclear.

Сейчас Евросоюз дискутирует об условиях кредита в размере 140 млрд евро для Киева за счет этих средств, чтобы обеспечить финансовые потребности Украины на 2026 – 2027 годы.

В среду фон дер Ляйен сообщила Европейскому парламенту, что Еврокомиссия наконец готова передать юридическое предложение по "репарационному кредиту", пишет Bloomberg.

Именно этот кредит остается основным вариантом финансовой поддержки Украины в ближайшие годы. Хотя Брюссель рассматривает возможность совместных европейских заимствований, но страны блока не желают дополнительно нагружать свои бюджеты.

Я не вижу ни одного сценария, где только европейские налогоплательщики будут оплачивать этот счет,

– отметила фон дер Ляйен.

Однако план кредитования остается спорным, Многие технические детали до сих пор не решены, а Бельгия блокирует принятие решения.

Стоит знать! Еврокомиссия и большинство стран ЕС надеются все же согласовать "репарационный кредит" на следующей встрече лидеров в Брюсселе 18 декабря.

Какие альтернативы финансирования Украины?