Аварійний план: у ЄС вигадали новий спосіб фінансової підтримки України у 2026 році

Ідея "репараційного кредиту" на основі заморожених російських активів поки що так і не знайшла цілковитої підтримки у ЄС. Тому Брюссель шукає резервний план фінансової допомоги Україні у 2026 році.

Який запасний план готує ЄС?

Представники країн ЄС обговорювали варіанти фінансування з Єврокомісією на зустрічі у Брюсселі, передає 24 Канал з посиланням на Politico.

Дипломати очікують, що президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн протягом кількох днів представить юридично обґрунтований текст щодо "репараційного кредиту".

Наступним кроком є готовність Комісії представити юридичний текст,

– заявила фон дер Ляєн у середу, 26 листопада.

Однак Бельгія все ще має побоювання щодо юридичної відповідальності за використання заморожених російських активів.

Через це у Брюсселі наразі набирає підтримки ідея так званого "транзитного кредиту" для України. Його хочуть профінансувати за рахунок запозичень ЄС, щоб утримати Україну на плаву фінансово у перші місяці 2026 року.

За задумом експертів, такий крок дасть більше часу, щоб затвердити та організувати повний "репараційний кредит" з використанням мільярдів Кремля у спосіб, на який погодиться Бельгія.

При цьому Україні можуть запропонувати погасити цей "транзитний кредит", коли вона отримає кошти довгострокового "репараційного кредиту".

Втім, у довгостроковій перспективі єдиним можливим рішенням все ж таки вважають "репараційний кредит, оскільки країни ЄС не хочуть виділяти фінансування з власних бюджетів.

Я не бачу жодного сценарію, у якому європейські платники податків оплачуватимуть рахунок самостійно»,

— наголосила фон дер Ляйєн.

Варто знати! Наразі Франція, Німеччина, Нідерланди, Литва та Люксембург наполягають на якнайшвидшому вирішенні питання щодо майбутнього фінансування України.

Яка ситуація навколо "репараційного кредиту"?

Близько місяця тому на саміті у Брюсселі лідери ЄС так і не змогли погодити "репараційний кредит Україні на основі заморожених російських активів на суму 140 мільярдів євро.

Ідея зіткнулася з рішучим опором прем’єр-міністра Бельгії Барта де Вевера, оскільки значна частина коштів зберігається у бельгійських фінансових установах, пише Financial Times. Він закликав, щоб ЄС поділив між усіма країнами блоку ризики, пов’язані з наданням такого кредиту.

Я хочу повного розподілу ризиків. Якщо кошти доведеться повертати, кожна держава-член має взяти на себе частину відповідальності. Наслідки не можуть лягти лише на Бельгію,

– наголосив де Вевер.

З того часу Єврокомісія намагається переконати бельгійський уряд, але побоювання щодо наслідків такого кроку у нього поки що залишаються.

При цьому, як зазначає видання, на тлі загострення мирних переговорів і нестачі коштів у Києва, питання російських активів набуло нового термінового значення.

Важливо! Наступний саміт ЄС, на якому знову мають розглянути пропозицію щодо "репараційного кредиту" Україні запланований на 18 грудня.

Чому цей кредит такий важливий?