Аварийный план: в ЕС придумали новый способ финансовой поддержки Украины в 2026 году
- ЕС рассматривает "транзитный кредит" для Украины как резервный план финансовой поддержки в 2026 году, из-за опасений Бельгии относительно использования замороженных российских активов для "репарационного кредита".
- Следующий саммит ЕС, где будет рассмотрено предложение "репарационного кредита", запланирован на 18 декабря.
Идея "репарационного кредита" на основе замороженных российских активов пока так и не нашла полной поддержки в ЕС. Поэтому Брюссель ищет резервный план финансовой помощи Украине в 2026 году.
Какой запасной план готовит ЕС?
Представители стран ЕС обсуждали варианты финансирования с Еврокомиссией на встрече в Брюсселе, передает 24 Канал со ссылкой на Politico.
Дипломаты ожидают, что президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в течение нескольких дней представит юридически обоснованный текст по "репарационному кредиту".
Следующим шагом является готовность Комиссии представить юридический текст,
– заявила фон дер Ляйен в среду, 26 ноября.
Однако Бельгия все еще имеет опасения относительно юридической ответственности за использование замороженных российских активов.
Поэтому в Брюсселе сейчас набирает поддержку идея так называемого "транзитного кредита" для Украины. Его хотят профинансировать за счет заимствований ЕС, чтобы удержать Украину на плаву финансово в первые месяцы 2026 года.
- По замыслу экспертов, такой шаг даст больше времени, чтобы утвердить и организовать полный "репарационный кредит" с использованием миллиардов Кремля способом, на который согласится Бельгия.
- При этом Украине могут предложить погасить этот "транзитный кредит", когда она получит средства долгосрочного "репарационного кредита".
Впрочем, в долгосрочной перспективе единственным возможным решением все же считают "репарационный кредит, поскольку страны ЕС не хотят выделять финансирование из собственных бюджетов.
Я не вижу ни одного сценария, в котором европейские налогоплательщики будут оплачивать счет самостоятельно",
- подчеркнула фон дер Ляйен.
Стоит знать! Сейчас Франция, Германия, Нидерланды, Литва и Люксембург настаивают на скорейшем решении вопроса о будущем финансировании Украины.
Какова ситуация вокруг "репарационного кредита"?
Около месяца назад на саммите в Брюсселе лидеры ЕС так и не смогли согласовать "репарационный кредит" Украине на основе замороженных российских активов на сумму 140 миллиардов евро.
Идея столкнулась с решительным сопротивлением премьер-министра Бельгии Барта де Вевера, поскольку значительная часть средств хранится в бельгийских финансовых учреждениях, пишет Financial Times. Он призвал, чтобы ЕС поделил между всеми странами блока риски, связанные с предоставлением такого кредита.
Я хочу полного распределения рисков. Если средства придется возвращать, каждое государство-член должно взять на себя часть ответственности. Последствия не могут лечь только на Бельгию,
– подчеркнул де Вевер.
С тех пор Еврокомиссия пытается убедить бельгийское правительство, но опасения относительно последствий такого шага у него пока остаются.
При этом, как отмечает издание, на фоне обострения мирных переговоров и нехватки средств у Киева, вопрос российских активов приобрел новое срочное значение.
Важно! Следующий саммит ЕС, на котором снова должны рассмотреть предложение по "репарационного кредита" Украине запланирован на 18 декабря.
Почему этот кредит так важен?
Украина настаивает, чтобы Евросоюз уже в следующем месяце принял политическое решение о предоставлении "репарационного кредита". Киев ожидает от союзников четкой системы управления и прозрачной структуры, по которой будет предоставлен заем.
Этот кредит является чрезвычайно важным, ведь без него Украина может исчерпать собственные финансовые ресурсы уже в первом квартале 2026 года, если новая европейская поддержка не будет принята.
Согласно документу Еврокомиссии, потребности Украины на 2026 – 2027 годы оцениваются в 135,7 миллиарда евро. Использование замороженных российских активов в предложении Брюсселя позволило бы привлечь заем на 140 миллиардов евро, что полностью покроет эти потребности.