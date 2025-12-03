Ключ до російських мільярдів: Єврокомісія придумала, як побороти страхи Бельгії

Єврокомісія знайшла рішення для надання "репараційного кредиту" Україні на основі заморожених російських активів. Воно дозволить побороти опір Бельгії, яка побоюється, що саме їй доведеться повертати 140 мільярдів євро Москві.

Що вигадали у Євросоюзі?

П’ятеро високопосадовців ЄС розповіли, що саме зараз розробляється юридична конструкція, яка має не захистити Бельгію від подібних ризиків, передає 24 Канал з посиланням на Politico.

Наразі головний страх Бельгії полягає в тому, що одна із дружніх до Москви країн ЄС, наприклад, Угорщина чи Словаччина, після затвердження Києву "репараційного кредиту" може ветувати подальші санкції проти Росії. Тоді Бельгії доведеться негайно повернути Кремлю його мільярди.

Тому Єврокомісія пропонує позбавити окремі країни блоку можливості блокувати продовження санкцій.

Зауважте! На сьогодні санкцій проти Росії ухвалюються у ЄС одноголосно і оновлюються кожні шість місяців. Тому країни й справді можуть накласти на них вето.

Щоб не допустити цього, Єврокомісія планує скористатися статтею 122 Договору про ЄС. Вона дозволяє урядам ухвалювати рішення "в дусі солідарності між державами-членами щодо заходів, відповідних економічній ситуації".

Комісія хоче тлумачити це так, що з огляду на величезні фінансові ризики в цій ситуації для продовження санкцій достатньо кваліфікованої більшості країн, фактично позбавивши Угорщину права вето,

Дипломати зазначають, що ця стратегія спрямована насамперед на те, щоб отримати підтримку Бельгії.

Європейські юристи вказують на нечітке формулювання 122 статті і вважають, що це дає підстави змінити процес голосування за санкції. Адже їх скасування викликало б хаос у економіці ЄС.

Тепер головне питання залишається в тому, чи задовольнить Бельгію юридична стратегія Єврокомісії і чи погодиться вона на використання заморожених російських активів, які зберігає у своєму депозитарії, для допомоги Україні. У офісі бельгійського прем'єра Барта де Вевера поки цю пропозицію не коментують.

Важливо! Брюссель прагне, щоб 27 країн ЄС погодили надання Україні позики під заставу російських активів під час саміту Європейської ради, що відбудеться в середині цього місяця.

Хто проти використання російських коштів?

Нова юридична стратегія Єврокомісії може бути корисною. Адже прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо вже заявив, що його країна не погодиться на використання заморожених активів Москви на відновлення або допомогу Україні, пише словацький портал Pravda.

Думаю, ми можемо погодитися з тим, що якщо ми витратимо 140 мільярдів євро на озброєння та військові витрати, вони ніколи не повернуться. Словаччина не може покладатися на військові витрати,

Політик наголосив, що "не братиме участі в жодних юридичних або фінансових механізмах", які дозволять вилучити заблоковані у ЄС кошти Росії на користь України, доки очолює уряд Словаччини.

Що відомо про "репараційний кредит"?