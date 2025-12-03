Ключ к российским миллиардам: Еврокомиссия придумала, как побороть страхи Бельгии

Еврокомиссия нашла решение для предоставления "репарационного кредита" Украине на основе замороженных российских активов. Оно позволит побороть сопротивление Бельгии, которая опасается, что именно ей придется возвращать 140 миллиардов евро Москве.

Что придумали в Евросоюзе?

Пятеро высокопоставленных чиновников ЕС рассказали, что именно сейчас разрабатывается юридическая конструкция, которая должна не защитить Бельгию от подобных рисков, передает 24 Канал со ссылкой на Politico.

Сейчас главный страх Бельгии заключается в том, что одна из дружественных к Москве стран ЕС, например, Венгрия или Словакия, после утверждения Киеву "репарационного кредита" может ветировать дальнейшие санкции против России. Тогда Бельгии придется немедленно вернуть Кремлю его миллиарды.

Поэтому Еврокомиссия предлагает лишить отдельные страны блока возможности блокировать продление санкций.

Заметьте! На сегодня санкции против России принимаются в ЕС единогласно и обновляются каждые шесть месяцев. Поэтому страны действительно могут наложить на них вето.

Чтобы не допустить этого, Еврокомиссия планирует воспользоваться статьей 122 Договора о ЕС. Она позволяет правительствам принимать решения "в духе солидарности между государствами-членами относительно мер, соответствующих экономической ситуации".

Комиссия хочет толковать это так, что учитывая огромные финансовые риски в этой ситуации для продолжения санкций достаточно квалифицированного большинства стран, фактически лишив Венгрию права вето,

– отмечает издание.

Дипломаты отмечают, что эта стратегия направлена прежде всего на то, чтобы получить поддержку Бельгии.

Европейские юристы указывают на нечеткую формулировку 122 статьи и считают, что это дает основания изменить процесс голосования за санкции. Ведь их отмена вызвала бы хаос в экономике ЕС.

Теперь главный вопрос остается в том, удовлетворит ли Бельгию юридическая стратегия Еврокомиссии и согласится ли она на использование замороженных российских активов, которые хранит в своем депозитарии, для помощи Украине. В офисе бельгийского премьера Барта де Вевера пока это предложение не комментируют.

Важно! Брюссель стремится, чтобы 27 стран ЕС согласовали предоставление Украине займа под залог российских активов во время саммита Европейского совета, который состоится в середине этого месяца.

Кто против использования российских средств?

Новая юридическая стратегия Еврокомиссии может быть полезной. Ведь премьер-министр Словакии Роберт Фицо уже заявил, что его страна не согласится на использование замороженных активов Москвы на восстановление или помощь Украине, пишет словацкий портал Pravda.

Думаю, мы можем согласиться с тем, что если мы потратим 140 миллиардов евро на вооружение и военные расходы, они никогда не вернутся. Словакия не может полагаться на военные расходы,

– заявил Фицо.

Политик подчеркнул, что "не будет участвовать ни в каких юридических или финансовых механизмах", которые позволят изъять заблокированные в ЕС средства России в пользу Украины, пока возглавляет правительство Словакии.

