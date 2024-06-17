Реструктуризація боргу за єврооблігаціями: чи може Україна уникнути дефолту

Україні залишається 1,5 місяця, щоб уникнути дефолту, після того, як вона не змогла домовитись з кредиторами щодо реструктуризації міжнародного боргу. Це ставить країну на межу неплатоспроможності.

Чи вдасться продовжити угоду

Реструктуризація стосується боргу приблизно на 20 мільярдів доларів. Термін домовленості з кредиторами про зупинення платежів, введений після російського вторгнення у 2022 році, закінчується у серпні.

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Міністр фінансів України Сергій Марченко заявив, що переговори продовжуються, і очікується, що угода буде досягнута до 1 серпня.

Чи є перспектива реструктуризації

Доларові єврооблігації України знизились на 1,7 цента, тоді як короткострокові облігації торгувались на рівні лише 25−30 центів за долар.

Переговори з кредиторами тривають вже майже два тижні. Україна прагне до реструктуризації свого боргу, щоб зберегти доступ до міжнародних фінансових ринків і водночас відповісти на вимоги МВФ щодо реструктуризації.

Проте, урядова пропозиція та контрпропозиція кредиторів виявили значний розрив між позиціями сторін, що вказує на складність процесу реструктуризації боргу, який Україні доведеться пройти в найближчі тижні,

– йдеться у матеріалі.

Власники облігацій зауважили, що запропонований урядом відсоток списання значно вищий за 20%, якого очікували на ринках.

Раніше було зазначено, що Міністерство фінансів надало приватним кредиторам два варіанти реструктуризації євробондів, однак поки що не змогло досягти згоди.

Переговори України з власниками єврооблігацій про реструктуризацію будуть проводитися поза рамками спеціального комітету кредиторів, який представляє приблизно 20% власників єврооблігацій.