Реструктуризация долга по еврооблигациям: может ли Украина избежать дефолта

Украине остается 1,5 месяца, чтобы избежать дефолта, после того, как она не смогла договориться с кредиторами о реструктуризации международного долга. Это ставит страну на грань неплатежеспособности.

Удастся ли продлить соглашение

Реструктуризация касается долга примерно на 20 миллиардов долларов. Срок договоренности с кредиторами о приостановлении платежей, введен после российского вторжения в 2022 году, истекает в августе.

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Министр финансов Украины Сергей Марченко заявил, что переговоры продолжаются, и ожидается, что соглашение будет достигнуто до 1 августа.

Есть ли перспектива реструктуризации

Долларовые еврооблигации Украины снизились на 1,7 цента, тогда как краткосрочные облигации торговались на уровне всего 25 – 30 центов за доллар.

Переговоры с кредиторами продолжаются уже почти две недели. Украина стремится к реструктуризации своего долга, чтобы сохранить доступ к международным финансовым рынкам и одновременно ответить на требования МВФ по реструктуризации.

Однако правительственное предложение и контрпредложение кредиторов обнаружили значительный разрыв между позициями сторон, что указывает на сложность процесса реструктуризации долга, который Украине придется пройти в ближайшие недели,

– говорится в материале.

Владельцы облигаций отметили, что предложенный правительством процент списания значительно выше 20%, которого ожидали на рынках.

Ранее было отмечено, что Министерство финансов предоставило частным кредиторам два варианта реструктуризации евробондов, однако пока не смогло достичь согласия.

Переговоры Украины с держателями еврооблигаций о реструктуризации будут проводиться вне рамок специального комитета кредиторов, который представляет примерно 20% держателей еврооблигаций.