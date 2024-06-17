Чи вдасться продовжити угоду
Реструктуризація стосується боргу приблизно на 20 мільярдів доларів. Термін домовленості з кредиторами про зупинення платежів, введений після російського вторгнення у 2022 році, закінчується у серпні.
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Міністр фінансів України Сергій Марченко заявив, що переговори продовжуються, і очікується, що угода буде досягнута до 1 серпня.
Чи є перспектива реструктуризації
Переговори з кредиторами тривають вже майже два тижні. Україна прагне до реструктуризації свого боргу, щоб зберегти доступ до міжнародних фінансових ринків і водночас відповісти на вимоги МВФ щодо реструктуризації.
Проте, урядова пропозиція та контрпропозиція кредиторів виявили значний розрив між позиціями сторін, що вказує на складність процесу реструктуризації боргу, який Україні доведеться пройти в найближчі тижні,
– йдеться у матеріалі.
Власники облігацій зауважили, що запропонований урядом відсоток списання значно вищий за 20%, якого очікували на ринках.
Переговори України з власниками єврооблігацій про реструктуризацію будуть проводитися поза рамками спеціального комітету кредиторів, який представляє приблизно 20% власників єврооблігацій.